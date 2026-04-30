Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Prurigo Nodular: diagnóstico leva até cinco anos

Doença de pele crônica causa coceira crônica e afeta profundamente a qualidade de vida, o sono e a saúde mental dos pacientes, alerta especialista

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/04/2026 às 11h00
Prurigo Nodular: diagnóstico leva até cinco anos
Divulgação: Galderma

Uma jornada de anos, múltiplos diagnósticos equivocados e o sofrimento silencioso causado por uma coceira implacável. Esta é a realidade do Prurigo Nodular (PN), uma doença de pele crônica e inflamatória que, embora possa atingir adultos de todas as idades, é mais comum em mulheres e na faixa dos 50 aos 69 anos. Além disso, a doença afeta desproporcionalmente pessoas negras: estudos apontam que pacientes negros têm uma probabilidade 3,4 vezes maior de serem diagnosticados com a doença.

Agravando este cenário, a longa espera por um diagnóstico correto é um dos maiores desafios da doença. Um levantamento da Galderma, em parceria com a consultoria IQVIA, revelou que um paciente com Prurigo Nodular pode ficar quase cinco anos com o diagnóstico incorreto. O mesmo ocorre para o encaminhamento, no qual pacientes podem passar mais de dois anos sem serem encaminhados a um especialista.

Por que o diagnóstico é tão desafiador?

De acordo com a dermatologista Analia Viana (CRM-RJ 52906654/RQE 22779), membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o principal desafio no diagnóstico do Prurigo Nodular reside no fato de que seu sintoma primário  — a coceira intensa  — é comum a inúmeras outras condições dermatológicas e sistêmicas. O processo diagnóstico é, muitas vezes, de exclusão: os médicos precisam primeiro investigar e descartar outras doenças.

Embora sua causa exata não seja completamente compreendida, estudos sugerem que a condição é causada por um desequilíbrio entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. Entre os principais fatores contribuintes estão: coceira e o ato de coçar persistentes, que levam à formação dos nódulos característicos; uma resposta imunológica hiperativa e sinais inflamatórios no corpo; condições de pele associadas, como dermatite atópica (eczema); e condições de saúde subjacentes, como diabetes e doenças hepáticas, que podem aumentar o risco de desenvolver a doença.

"O atraso no diagnóstico do Prurigo Nodular não é apenas uma questão de tempo, mas de qualidade de vida perdida. Enquanto o paciente é tratado para a condição errada, a doença progride. O ciclo de coceira e o ato de se coçar tornam-se tão intensos que causam lesões nodulares, dor crônica e cicatrizes. Estamos falando de um impacto físico, social e psicológico profundo que poderia ser mitigado com o reconhecimento precoce dos sinais", alerta a dermatologista.

Impacto na qualidade de vida

Essa complexa interação de fatores e a natureza dos sintomas resultam em um impacto que transcende a pele, afetando profundamente a saúde mental e o bem-estar dos pacientes. Quando a coceira é mais intensa à noite, por exemplo, o sono é prejudicado, o que afeta o bem-estar emocional e a produtividade no dia seguinte.

"Com a dor crônica, você tem uma sensação de dor monótona  — uma espécie de dor ‘nível 6 de 10’ que não desaparece, mas você consegue dormir. Já a coceira crônica é diferente, porque ela não deixa você descansar. As pessoas afetadas ficam se coçando a noite toda", explica a Dra. Analia.

Além disso, a coceira persistente também pode provocar constrangimento, já que as lesões e o ato frequente de coçar chamam a atenção, levando algumas pessoas a  evitarem  interações sociais, o que, a longo prazo, pode contribuir para o isolamento e afetar a autoestima.

Como tratar a doença?

O tratamento para o Prurigo Nodular deve ser feito de acordo com a orientação do dermatologista e tem como objetivo controlar os sintomas, sendo normalmente indicada uma combinação de medicamentos para serem aplicados diretamente na pele ou serem usados na forma oral ou injetável. As opções, que devem ser prescritas por um médico, podem incluir cremes, fototerapia, medicamentos sistêmicos, imunossupressores e imunobiológicos.

"É crucial que a queixa de ‘coceira’ seja levada a sério, especialmente quando ela é crônica e não responde aos tratamentos convencionais. A conscientização é o primeiro passo para educar o público e a comunidade médica, visando um diagnóstico mais rápido e a implementação de um plano de cuidados que devolva a qualidade de vida aos pacientes", finaliza Dra. Analia.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Ascom/HDP)
Saúde Há 3 horas

Frederico Westphalen e Estado discutem ampliação do setor de hemodiálise do HDP

Reunião tratou do andamento da obra, do convênio em vigor e das medidas necessárias para garantir a continuidade do investimento no Hospital Divina Providência

 Secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, acompanhou assinatura pelo governador Eduardo Leite, no Palácio Piratini -Foto: Ascom SES
Saúde Há 5 horas

Governador Eduardo Leite amplia recursos do Assistir e reforça financiamento da rede hospitalar no Estado

O governador Eduardo Leite anunciou a ampliação dos recursos destinados ao Programa Assistir , com reajuste de 4,6% na Unidade de Incentivo Hospita...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 17 horas

Hospital Regional de São José reforça estrutura com mesas cirúrgicas de última geração

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional de São José (HRSJ) recebeu recentemente três novas mesas cirúrgicas de última geração. Os equipamentos fora...
Saúde Há 18 horas

Opas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Hemisfério Sul

Variante do Influenza foi predominante no inverno do Hemisfério Norte
Saúde Há 21 horas

Campanha contra o sarampo visa evitar casos importados durante a Copa

EUA, Canadá e México concentram 67% dos casos das Américas

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
25° Sensação
2.01 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
BR / AR Há 14 minutos

Balsa mantém horários definidos na fronteira entre Brasil e Argentina
Entretenimento Há 21 minutos

Filme revela apagamento da memória negra nas igrejas
Internacional Há 21 minutos

Brasileiros estavam em flotilha interceptada por militares israelenses
Senado Federal Há 21 minutos

Davi retira trechos de veto à dosimetria de penas; decisão divide parlamentares
Vakinha Online Há 21 minutos

Campanha solidária busca ajuda para conserto de cadeira motorizada

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 -0,58%
Euro
R$ 5,82 -0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,754,31 +0,36%
Ibovespa
187,199,44 pts 1.33%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias