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Corrida Nacional do Sesi supera 60 mil inscritos em segunda edição

Evento no Dia do Trabalhador ocorre no Distrito Federal e 25 estados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/04/2026 às 10h28

A segunda edição da Corrida Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi) ocorre na próxima sexta-feira (1º), o Dia do Trabalhador, em 36 cidades de 25 estados e do Distrito Federal. As provas iniciam em diferentes horários, que podem ser conferidos no site do evento, clicando na aba "Veja as localidades" .

São quatro categorias: cinco quilômetros, dez quilômetros, caminhada de três quilômetros e a Corrida Kids (novidade desta edição, para crianças até 13 anos). Esta última será realizada no Distrito Federal e mais oito estados: Acre, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Os itens e alimentos que forem arrecadados no evento serão destinados a ações sociais para famílias em situação de vulnerabilidade.

Segundo o Sesi, são mais de 60 mil participantes na edição 2026 da corrida, que tem o lema “Correr é para todos”. A inscrição foi gratuita para os atletas atendidos nos Centros de Referência do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), projeto que oferece modalidades esportivas a pessoas com deficiência da iniciação ao alto rendimento em todas as regiões do país.

Um dos inscritos deste ano é o operador de máquinas Robson Gonçalves de Oliveira, marcado pelo exemplo de solidariedade durante a Maratona de Boston (Estados Unidos), quando auxiliou um atleta norte-americano, que encontrava dificuldades para correr, a concluir a prova . Paulista de São Bernardo do Campo, ele participará da corrida em Sorocaba (SP), que reunirá cerca de quatro mil pessoas.

No ano passado, foram 35 mil participantes envolvidos nas atividades, em 23 estados, doando dois quilos de alimentos cada um. Na ocasião, foram arrecadadas 59 toneladas de mantimentos. Além disso, mais de quatro toneladas de resíduos das provas, como copos plásticos, guardanapos e embalagens descartadas, foram direcionados a cooperativas de reciclagem.

“No ano em que o Sesi completa 80 anos, essa ação reafirma nosso compromisso com a promoção da saúde, da inclusão e da qualidade de vida dos trabalhadores da indústria, de suas famílias e da comunidade”, afirmou o presidente do Conselho Nacional da entidade, Fausto Augusto Junior, em comunicado à imprensa.

“Quando a indústria investe em prevenção e o trabalhador adota hábitos saudáveis, o país ganha em produtividade e qualidade de vida. A Corrida Nacional demonstra esse compromisso. É a saúde ocupando as ruas e mostrando que uma indústria forte também se faz com gente saudável”, afirma Paulo Mól, diretor-superintendente do Departamento Nacional do Sesi, também via assessoria.

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