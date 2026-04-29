Hospital Regional de São José reforça estrutura com mesas cirúrgicas de última geração

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O Hospital Regional de São José (HRSJ) recebeu recentemente três novas mesas cirúrgicas de última geração. Os equipamentos foram instalados no Centro Obstétrico para atender as salas de cesárea e emergência ginecológica. Já a terceira mesa foi destinada ao Centro Cirúrgico Geral e é voltada especialmente para pacientes obesos. Desde 2023, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 12 milhões em obras e equipamentos, para fortalecer a assistência prestada no hospital.

“Os novos equipamentos já estão em funcionamento e fazem parte dos investimentos do Governo do Estado, sob orientação do governador Jorginho Mello, para qualificar a assistência e oferecer mais conforto à população e profissionais de saúde. As mesas ampliam a capacidade de realização de cirurgias de cesárea e emergências ginecológicas, além de dar atenção especial aos pacientes obesos”, comentou a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

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Com os novos equipamentos, a unidade amplia a capacidade de realização de procedimentos de média e alta complexidade, incluindo cirurgias bariátricas e videocirurgias. As mesas contam com alta capacidade de suporte, variadas opções de posicionamento e tecnologia avançada, garantindo mais precisão nos procedimentos e maior segurança aos pacientes, elevando o padrão dos atendimentos cirúrgicos realizados no hospital.

“Essa entrega reforça a capacidade do Hospital Regional de São José em suprir a demanda crescente por procedimentos cirúrgicos. As novas mesas qualificam ainda mais a assistência, oferecendo melhores condições de trabalho e maior eficiência no cuidado”, afirmou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Desde 2023, o Hospital Regional de São José, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem recebido melhorias importantes para qualificar a assistência prestada aos pacientes. Entre elas a substituição de equipamentos antigos, a inauguração de novas UTIs Adulto e Neonatal e reformas estruturais em diferentes setores. Atualmente, as obras estão concentradas na Sala de Medicação de Emergência Geral, nos quartos de internação, na fachada e na construção de muros e calçadas.

Mais informações:

Victória Lopes

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