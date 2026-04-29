Quinta, 30 de Abril de 2026
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Regional de São José reforça estrutura com mesas cirúrgicas de última geração

Foto: Divulgação SESO Hospital Regional de São José (HRSJ) recebeu recentemente três novas mesas cirúrgicas de última geração. Os equipamentos fora...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
29/04/2026 às 21h51
Hospital Regional de São José reforça estrutura com mesas cirúrgicas de última geração
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

O Hospital Regional de São José (HRSJ) recebeu recentemente três novas mesas cirúrgicas de última geração. Os equipamentos foram instalados no Centro Obstétrico para atender as salas de cesárea e emergência ginecológica. Já a terceira mesa foi destinada ao Centro Cirúrgico Geral e é voltada especialmente para pacientes obesos. Desde 2023, o Governo do Estado já investiu mais de R$ 12 milhões em obras e equipamentos, para fortalecer a assistência prestada no hospital.

“Os novos equipamentos já estão em funcionamento e fazem parte dos investimentos do Governo do Estado, sob orientação do governador Jorginho Mello, para qualificar a assistência e oferecer mais conforto à população e profissionais de saúde. As mesas ampliam a capacidade de realização de cirurgias de cesárea e emergências ginecológicas, além de dar atenção especial aos pacientes obesos”, comentou a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

Com os novos equipamentos, a unidade amplia a capacidade de realização de procedimentos de média e alta complexidade, incluindo cirurgias bariátricas e videocirurgias. As mesas contam com alta capacidade de suporte, variadas opções de posicionamento e tecnologia avançada, garantindo mais precisão nos procedimentos e maior segurança aos pacientes, elevando o padrão dos atendimentos cirúrgicos realizados no hospital.

“Essa entrega reforça a capacidade do Hospital Regional de São José em suprir a demanda crescente por procedimentos cirúrgicos. As novas mesas qualificam ainda mais a assistência, oferecendo melhores condições de trabalho e maior eficiência no cuidado”, afirmou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Desde 2023, o Hospital Regional de São José, unidade própria da Secretaria de Estado da Saúde (SES), tem recebido melhorias importantes para qualificar a assistência prestada aos pacientes. Entre elas a substituição de equipamentos antigos, a inauguração de novas UTIs Adulto e Neonatal e reformas estruturais em diferentes setores. Atualmente, as obras estão concentradas na Sala de Medicação de Emergência Geral, nos quartos de internação, na fachada e na construção de muros e calçadas.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 8 horas

Opas alerta para alta de casos de gripe K e VSR no Hemisfério Sul

Variante do Influenza foi predominante no inverno do Hemisfério Norte
Saúde Há 11 horas

Campanha contra o sarampo visa evitar casos importados durante a Copa

EUA, Canadá e México concentram 67% dos casos das Américas

 -
Saúde Há 12 horas

Governo do Estado reorganiza prestação de serviços obstétricos no Vale do Caí

A Secretaria da Saúde (SES) está aguardando, até o final desta quarta-feira (29/4), a manifestação oficial dos 14 prefeitos da Associação dos Munic...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 14 horas

Saiba quem pode receber a medicação que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório

Foto: Silviane Mannrich Ascom/SESSanta Catarina deu mais um passo importante na proteção da saúde infantil. Desde fevereiro de 2026, o Estado já di...

 (Foto: HCI / Cedidas / NOA Agência / G1RS)
Avanço Médico Há 14 horas

Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no SUS para tratamento de câncer

Procedimento de alta complexidade amplia acesso a terapias avançadas fora da capital

Tenente Portela, RS
14°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
14° Sensação
0.86 km/h Vento
98% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Sexta
30° 16°
Sábado
22° 14°
Domingo
21° 12°
Segunda
21° 14°
Terça
29° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Libertadores: Flamengo segura empate com Estudiantes na Argentina
Política Há 4 horas

“Não é simples, mas Senado é soberano”, diz Messias após rejeição
Política Há 4 horas

Celso de Mello diz que Senado cometeu grave equívoco institucional
Meio ambiente Há 4 horas

Governo do Estado promove 2º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais e reforça políticas de proteção no Rio Grande do Sul
Violência Urbana Há 4 horas

Homem é esfaqueado e fica em estado grave no centro de Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 -0,01%
Euro
R$ 5,83 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 400,812,36 -0,20%
Ibovespa
184,750,42 pts -2.05%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7013 (29/04/26)
12
36
37
53
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3673 (29/04/26)
01
03
04
08
10
11
12
15
16
18
19
20
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias