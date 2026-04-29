Governo do Estado investe R$ 3,5 milhões e assina convênios com 11 municípios para qualificar espaços esportivos e de lazer

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), assinou, na manhã desta quarta-feira (29/4), na sede da SEL, convênios com 11 municípios gaúchos, em um investimento de cerca de R$ 3,5 milhões. Os valores são oriundos do Programa Avançar Mais no Esporte Consulta Popular e de uma emenda parlamentar, com foco na qualificação da infraestrutura de espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer nos municípios do Rio Grande do Sul.

O titular da SEL, Joel Maraschin, assinou os documentos junto aos prefeitos e vice-prefeitos de seis localidades, e pontuou a necessidade dos investimentos chegarem aos espaços públicos das cidades de forma eficiente. “A meta é assinarmos, semanalmente, uma média de 20 convênios com municípios, para zerar a fila de mais de 150 processos que aguardam tramitação e assinatura até o prazo das vedações eleitorais, que se encerra em 4 de julho”, afirmou.

Os municípios com representantes no ato na SEL foram Augusto Pestana, São Valentin do Sul, Mato Castelhano, Montenegro, Faxinalzinho, Nova Bassano e Garibaldi. As cidades de Teutônia, Parobé e Cachoeirinha assinaram os convênios digitalmente, de forma remota. O representante de Chapada assinou o convênio na terça-feira (28/4).

Municípios e obras contempladas:



Augusto Pestana - Programa Avançar Mais no Esporte com aporte de R$ 500 mil, valor que será aplicado na construção de nova estrutura no Complexo Esportivo do Campo Municipal Guilherme Klamt.

Cachoeirinha - Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 162 mil, destinados à Quadra Society Praça da Juventude.

- Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 162 mil, destinados à Quadra Society Praça da Juventude. Garibaldi - Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 200 mil, que será aplicado na iluminação do Campo do Guarani.

Faxinalzinho – Programa Avançar Mais no Esporte, com investimento de R$ 500 mil, que será aplicado na reforma e ampliação do Ginásio de Esportes.

– Programa Avançar Mais no Esporte, com investimento de R$ 500 mil, que será aplicado na reforma e ampliação do Ginásio de Esportes. Mato Castelhano – Recursos oriundos da Consulta Popular para a implantação de uma quadra de futebol de grama sintética, com aporte de R$ 110 mil.

Montenegro – Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 200 mil, aplicados na iluminação do Complexo Esportivo do Parque Centenário.

– Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 200 mil, aplicados na iluminação do Complexo Esportivo do Parque Centenário. Nova Bassano - Recursos de emenda parlamentar destinados à execução do projeto de implantação de infraestrutura esportiva e lazer no valor de R$ 50 mil, investimento que será aplicado na construção de uma praça e academia ao ar livre.

- Recursos de emenda parlamentar destinados à execução do projeto de implantação de infraestrutura esportiva e lazer no valor de R$ 50 mil, investimento que será aplicado na construção de uma praça e academia ao ar livre. Parobé - Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 107 mil, que será destinado na iluminação do Campo Esportivo do Bairro Jardim.

- Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 107 mil, que será destinado na iluminação do Campo Esportivo do Bairro Jardim. São Valentim do Sul – Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 409 mil, que será destinado na construção de uma quadra esportiva de areia com cercamento e arquibancada.

– Programa Avançar Mais no Esporte, com aporte de R$ 409 mil, que será destinado na construção de uma quadra esportiva de areia com cercamento e arquibancada. Teutônia- Programa Avançar Mais no Esporte, com recursos de R$ 500 mil a serem aplicados na implantação e modernização de esporte e lazer com implantação de um caminhódromo e ciclovia no Bairro Teutônia.

Mais de R$ 178 milhões em 470 obras no RS

O Avançar Mais no Esporte está na segunda edição, e já assegurou investimentos de mais de R$ 178 milhões em 470 obras por todo o Estado, sendo 270 na primeira edição e 200 na atual. O programa conta com dois editais que englobam as áreas de infraestrutura e iluminação em espaços públicos destinados ao esporte e ao lazer.



Já a iniciativa da Consulta Popular possibilita que os cidadãos votem para definir prioridades de interesse regional que receberão recursos do Orçamento Estadual. As propostas elegíveis são discutidas em assembleias e as mais votadas são encaminhadas para receber os recursos.



Dessa forma, a população participa das decisões sobre o destino dos recursos públicos. Os municípios contemplados da Consulta Popular são Chapada e Mato Castelhano.

Além dos prefeitos e de lideranças dos municípios, participaram também da assinatura o deputado estadual Juvir Costella e a secretária-adjunta do Esporte e Lazer, Carla Pretto.