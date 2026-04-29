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Derrubadas é reconhecida por desempenho na alfabetização em premiação estadual

Município se destaca entre quase 500 avaliados e reforça avanços no ensino básico.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
29/04/2026 às 15h04
Derrubadas é reconhecida por desempenho na alfabetização em premiação estadual
(Fotos: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

O município de Derrubadas marcou presença, no dia 27 de abril, na cerimônia de reconhecimento do Programa Alfabetiza Tchê, realizada em Porto Alegre, sendo destacado pelos resultados positivos alcançados na alfabetização da rede pública municipal.

Com pontuação de 76,73, obtida a partir dos dados do SAERS 2024 e do Índice de Qualidade de Alfabetização, a cidade conquistou a 35ª posição entre os 497 municípios avaliados no Rio Grande do Sul, demonstrando evolução nos indicadores educacionais e o esforço contínuo das escolas locais.

A representação do município no evento ficou por conta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Salto Grande. A comitiva contou com a participação do vice-prefeito Cristiano Carvalho, da secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Cristiane Führ, e da diretora da instituição, Maryneide Berghetti Gross.

O prefeito destacou que o resultado alcançado reflete o empenho coletivo de toda a comunidade escolar. Segundo ele, o envolvimento de professores, alunos e famílias tem sido fundamental para garantir a alfabetização na idade adequada e elevar a qualidade do ensino.

A solenidade reuniu diversas autoridades estaduais, além de representantes de municípios e instituições que obtiveram os melhores desempenhos na área educacional.

A Administração Municipal celebrou a conquista e ressaltou que o reconhecimento fortalece o compromisso com a educação, projetando Derrubadas como referência no cenário estadual.

 

 

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