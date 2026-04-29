Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no SUS para tratamento de câncer

Um importante marco na área da saúde foi registrado no interior do Rio Grande do Sul. O Hospital de Clínicas de Ijuí passou a realizar um procedimento inovador no tratamento de câncer, tornando-se a primeira instituição fora da capital autorizada pelo Sistema Único de Saúde a aplicar a técnica conhecida como quimioterapia intraperitoneal hipertérmica.

A primeira paciente atendida foi uma mulher de 55 anos, moradora de Taquara, que percorreu cerca de 460 quilômetros em busca do tratamento para um tipo raro de câncer, iniciado no apêndice e com disseminação na região abdominal.

Até recentemente, apenas um hospital em Porto Alegre estava habilitado para realizar esse tipo de intervenção no Estado. Com a ampliação do serviço para o interior, pacientes passam a contar com atendimento especializado mais próximo, facilitando o acesso a tratamentos de alta complexidade.

De acordo com a equipe médica, o procedimento começa com a retirada dos focos visíveis do tumor. Na sequência, é aplicada uma quimioterapia aquecida diretamente no abdômen, com temperaturas entre 41°C e 43°C, o que potencializa a eficácia do tratamento em determinados tipos de câncer.

A cirurgia, considerada complexa, teve duração superior a sete horas. Apesar do receio inicial por ser a primeira a se submeter ao método na instituição, a paciente decidiu seguir com o tratamento, considerando ser sua melhor oportunidade de recuperação.

O resultado foi positivo. Após cerca de 25 dias de internação, ela recebeu alta hospitalar e segue em recuperação domiciliar, apresentando melhora no quadro clínico.

Profissionais envolvidos destacam que o sucesso do procedimento evidencia a capacidade técnica e estrutural dos serviços de saúde fora dos grandes centros, reforçando a qualidade do atendimento oferecido na região.

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