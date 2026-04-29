Curso de medicina em Palmeira das Missões avança após audiência no MEC nesta terça-feira (28)

Uma comitiva de autoridades regionais, liderada pelo prefeito Evandro Massing, participou nesta terça-feira (28) de uma audiência no Ministério da Educação (MEC), em Brasília, para tratar da implantação do curso de medicina em Palmeira das Missões.

O projeto, protocolado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), entrou na fase final de análise técnica do MEC. A instituição ainda deverá encaminhar informações complementares para dar sequência ao processo.

Próximas etapas

Com o envio dos dados, o projeto avançará para a etapa final, que inclui uma visita técnica ao município. A avaliação deve analisar a estrutura disponível em Palmeira das Missões e na região, seguindo os critérios adotados pelo MEC para autorização de novos cursos de medicina em instituições públicas.

Expectativa positiva

Após a reunião, o prefeito Evandro Massing destacou o estágio avançado da proposta e a expectativa de aprovação. Segundo ele, o projeto está alinhado à política de interiorização dos cursos de medicina e figura entre os mais adiantados no Rio Grande do Sul.

Comitiva regional

Também participaram da audiência o vice-prefeito Régis Lorenzoni, o secretário de Administração Carlos Santos e representantes da UFSM, entre eles o vice-reitor Tiago Marquezan, o ex-reitor Luciano Schuch e o diretor do campus de Palmeira das Missões, Adriano Lago.

A comitiva contou ainda com a presença dos deputados federais Alexandre Lindenmeyer e Elvino Bohn Gass, além de assessores parlamentares, representantes da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e lideranças regionais, como a prefeita de Novo Barreiro, Marcia Rodrigues, e o prefeito de Erval Seco e presidente da Amzop, Éder Wink.







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