Hospital inicia aplicação de anticorpo para prevenir doenças respiratórias em bebês

O Hospital de Clínicas de Ijuí já deu início à administração do anticorpo nirsevimabe, recentemente incorporado pelo Ministério da Saúde ao Sistema Único de Saúde, com o objetivo de proteger recém-nascidos contra infecções severas provocadas pelo Vírus Sincicial Respiratório, um dos principais responsáveis por casos de bronquiolite e pneumonia em crianças pequenas.

Segundo a responsável pela UTI Neonatal da instituição, a partir deste ano, unidades de saúde em todo o país devem garantir a imunização de bebês prematuros, nascidos antes das 37 semanas de gestação, além de crianças com condições clínicas específicas. Desde o mês de fevereiro, cerca de 25 bebês já receberam a aplicação no hospital.

Entre os quadros de maior risco estão doenças como problemas pulmonares decorrentes da prematuridade, cardiopatias congênitas, alterações nas vias respiratórias, enfermidades neuromusculares, fibrose cística e síndrome de Down, especialmente em crianças de até dois anos de idade.

Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2025, o Brasil contabilizou mais de 43 mil registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao vírus, sendo que a grande maioria dos casos ocorreu em crianças menores de dois anos, com mais de 35 mil internações.

Diferente das vacinas tradicionais, o nirsevimabe oferece proteção imediata por meio de imunização passiva, atuando diretamente na prevenção das formas mais graves da doença. Além disso, desde dezembro, também passou a ser disponibilizada no SUS uma vacina contra o mesmo vírus para gestantes a partir da 28ª semana, estratégia que contribui para a proteção do bebê ainda durante a gestação.

Integrado ao sistema público de saúde, o Hospital de Clínicas de Ijuí é responsável por grande parte dos atendimentos de média e alta complexidade, sendo referência para aproximadamente 2 milhões de pessoas em centenas de municípios do Rio Grande do Sul.

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