Estado defende cooperação entre os diferentes níveis de governo no 4º Encontro Sul Iclei Brasil sobre cidades resilientes

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participa do 4º Encontro Sul Iclei Brasil: Cidades Resilientes – Reconstrução, Adaptação e Financiamento Pós-Desastres Climáticos, realizado entre os dias 28 e 30 de abril de 2026, na sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), em Porto Alegre. O evento reúne lideranças públicas, especialistas, instituições financeiras e organizações estratégicas para debater soluções voltadas à reconstrução resiliente, à adaptação climática e ao financiamento subnacional.

O encontro ocorre em um contexto de intensificação dos eventos meteorológicos extremos e se alinha às discussões internacionais no período pós-COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025). Entre os principais temas abordados estão o financiamento climático, a biodiversidade, as soluções baseadas na natureza e o federalismo climático, considerados pilares para fortalecer a atuação local frente às mudanças do clima. A experiência recente do Rio Grande do Sul, especialmente após as enchentes de 2024, contribui para qualificar o debate e impulsionar a construção de cidades mais seguras e adaptadas.

A abertura do evento contou com a presença da titular da Sema e vice-presidente do Iclei, Marjorie Kauffmann; do secretário executivo do Iclei América do Sul, Rodrigo Perpétuo; da diretora de Políticas para a Adaptação e Resiliência à Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Inamara Melo; do coordenador nacional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27); e do secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Natal, Thiago Mesquita; entre outras autoridades.

Adaptação climática e cidades resilientes

Durante a abertura, Marjorie destacou a importância do fortalecimento de políticas públicas voltadas à adaptação climática e da ampliação da representatividade dos governos locais. “Como vice-presidente do Iclei e secretária de Estado, considero fundamental a realização de eventos como este, que reforçam a cooperação entre os diferentes níveis de governo e são essenciais para avançarmos em soluções concretas de adaptação, especialmente diante de desafios cada vez mais intensos. O Rio Grande do Sul vem estruturando respostas aos eventos climáticos extremos com base técnica, como a criação do Roadmap Climático , ferramenta que engaja os municípios e mapeia ações locais de enfrentamento, e os Roteiros de Descarbonização, que indicam caminhos para a redução de emissões em diferentes cadeias produtivas”, destacou.

O encontro tem como principais objetivos fortalecer a capacidade dos governos locais na construção de cidades resilientes; ampliar o debate sobre mecanismos de financiamento climático subnacional; discutir os desafios relacionados à migração climática; e alinhar as agendas locais às metas globais do período pós-COP30.

A programação inclui palestras, painéis temáticos, oficinas práticas e visitas técnicas, promovendo a troca de experiências e a articulação entre diferentes atores. O 4º Encontro Regional Sul doIcleiBrasil é o primeiro evento regional da rede em 2026. A atividade integra a programação do Caminho das Águas, iniciativa do governo do Estado que marca os dois anos da tragédia climática e reúne ações voltadas à preparação dos municípios e à promoção de uma cultura de prevenção.

Capacitação amplia apoio aos municípios

Dentro da programação do encontro, ocorreu a 2ª Capacitação do Programa AdaptaCidades. A iniciativa, vinculada ao Programa Cidades Verdes Resilientes e organizada pela Assessoria do Clima da Sema, tem como objetivo fortalecer as capacidades institucionais dos municípios brasileiros para o enfrentamento das mudanças climáticas.

Nesta segunda etapa, a capacitação buscou consolidar os avanços obtidos, promovendo a apresentação e o aprimoramento dos resultados pelas associações municipais, além de oferecer suporte técnico àquelas que ainda não concluíram essa fase.

A atividade também orienta o avanço para as etapas seguintes do guia metodológico, voltadas à análise de riscos meteorológicos e ao diagnóstico de vulnerabilidades, elementos fundamentais para o planejamento de ações de adaptação. No Rio Grande do Sul, a primeira oficina teve como foco a estruturação da governança para a elaboração dos planos municipais de adaptação.

Ainda durante a programação, a Sema, representada pela secretária Marjorie, participará do debate “Financiamento para adaptação e resiliência: caminhos práticos para governos subnacionais”, que ocorrerá no dia 29 de abril, às 10h40.

Sobre o Iclei

OIclei– Governos Locais pela Sustentabilidade é uma rede global que reúne mais de 2.500 governos locais e regionais comprometidos com o desenvolvimento urbano sustentável. Presente em mais de 125 países, a organização atua na promoção de políticas e ações voltadas a cidades de baixo carbono, resilientes, baseadas na natureza, inclusivas e circulares.