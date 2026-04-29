Quarta, 29 de Abril de 2026
9°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Censo: 17% de creches e pré-escolas têm itens básicos para funcionar

Levantamento considerada 11 componentes de infraestrutura básica

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/04/2026 às 08h47
Censo: 17% de creches e pré-escolas têm itens básicos para funcionar
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Em todo o país, menos de duas em cada dez unidades de ensino infantil públicas tem todos os itens considerados básicos para o funcionamento adequado. Os dados são do Censo Escolar 2025 e estão disponíveis no portal de dados educacionais QEdu .

Ao todo, são considerados 11 itens de infraestrutura básica: prédio escolar, energia de rede pública, água da rede pública, banheiro, rede de esgoto, cozinha, alimentação para os alunos, coleta de lixo, acessibilidade, internet, biblioteca e/ou sala de leitura.

De acordo com os dados, apenas 17% das creches e pré-escolas públicas detêm todos esses componentes, que são baseados em lei sancionada em março deste ano.

Um dos maiores entraves é dispor de bibliotecas ou salas de leitura. Do total das instituições, 64% ainda não contam com esses espaços. Além disso, 33% não usam água da rede pública e 4% não contam com rede de esgoto.

Alimentação

Na outra ponta, a alimentação é item atendido em todas as escolas de educação infantil no Brasil.

Além dos itens básicos, são analisados elementos de infraestrutura específicos: banheiro infantil, jogos e brinquedos pedagógicos, materiais artísticos, parque infantil e área verde.

Considerados esses itens, apenas 12% das unidades públicas de educação infantil do país conseguem assegurar todos eles. Menos da metade das escolas conta com parque infantil (45%) ou com área verde (36%).

Jogos e brinquedos pedagógicos – quesitos importantes para as atividades educacionais nessa etapa de ensino – estão presentes em 83% das unidades.

Educação infantil

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29), quando a plataforma QEdu passa a contar com dados referentes à educação infantil. É possível consultar dados dessa etapa de ensino em nível nacional, por unidades da Federação e municípios e fazer comparações.

“Educação infantil precisa estar no centro, a gente precisa falar mais sobre o que é educação infantil de qualidade”, destacou o diretor-executivo do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), Ernesto Martins Faria – cocriador do QEdu.

A inserção dos dados de educação infantil no portal QEdu faz parte de uma iniciativa conjunta do Iede, Fundação Bracell, Fundação Itaú, Fundação VélezReyes+, Fundação Van Leer e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Faz parte também da iniciativa a criação do indicador de atendimento em nível municipal. Esse marcador mostra que, em 16% dos municípios, ou seja, em 876 cidades brasileiras, pelo menos uma em cada dez crianças de 4 e 5 anos não frequentam creches ou pré-escolas.

Ministério da Educação

Procurado, o Ministério da Educação (MEC) informou, em nota, que vem “intensificando as ações para apoiar os municípios, responsáveis diretos pela educação infantil, na ampliação do acesso com qualidade a essa etapa do ensino”.

A pasta cita como um dos principais instrumentos o Compromisso Nacional pela Qualidade e Equidade na Educação Infantil, que reúne mais de 2,5 mil entes federados .

"O objetivo é unir esforços em torno da expansão de vagas, da permanência de bebês e crianças nas creches e pré-escolas e da implementação de parâmetros nacionais de qualidade, sempre considerando as diferentes realidades territoriais e sociais do país."

No texto, o MEC destacou ainda a que, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), 886 unidades de educação infantil foram entregues e estão previstas 1.684 novas creches e escolas de educação infantil.

Outras prioridades são a retomada e a conclusão de obras paralisadas. Das 1.318 unidades de educação infantil que manifestaram interesse em retomar as construções, 904 foram aprovadas e 278 foram concluídas.

“Esses dados demonstram uma mudança de prioridade na gestão, com a ampliação dos investimentos recentes para dar mais condições aos municípios de abrir vagas, garantindo o atendimento pleno e atuando de forma proativa para superar as lacunas ainda existentes na educação infantil brasileira”, acrescentou o ministério.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Educação Há 3 horas

Inscrições para vagas remanescentes do Fies terminam hoje

Candidato deve acessar o Portal Acesso Único para fazer inscrição

 © Angelo Miguel/MEC
Educação Há 6 horas

Uma em cada 10 crianças de 4 e 5 anos não vai à creche em 875 cidades

Educação infantil é obrigatória no Brasil a partir dos 4 anos

 (Foto: Reprodução / Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)
Educação em Alta Há 1 dia

Escola Ayrton Senna de Tenente Portela é reconhecida entre as melhores do Estado em alfabetização

Resultado no SAERS 2024 coloca instituição em posição de destaque no programa Alfabetiza Tchê

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Prazo para isenção de taxa do Enem 2026 termina nesta quinta-feira

Saiba quem tem direito e como fazer o pedido

 (Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)
Educação Digital Há 1 dia

Derrubadas capacita professores para implementação da Computação no ensino municipal

Formação continuada reúne educadores e apresenta diretrizes que tornam obrigatório o ensino da área nas escolas.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
22° Sensação
1.8 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
29° 15°
Sábado
24° 18°
Domingo
22° 13°
Segunda
24° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube
Saúde Há 29 minutos

Saiba quem pode receber a medicação que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório
Habitação Há 29 minutos

Governador Eduardo Leite lança fase 3 do Programa Porta de Entrada com R$ 50 milhões de investimento
Senado Federal Há 29 minutos

Sessão pelos 30 anos do UOL aponta jornalismo contra desinformação
Avanço Médico Há 35 minutos

Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no SUS para tratamento de câncer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,39%
Euro
R$ 5,84 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,378,88 -0,43%
Ibovespa
185,610,10 pts -1.6%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7012 (28/04/26)
44
53
54
57
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3672 (28/04/26)
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
16
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias