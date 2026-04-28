Santa Catarina implanta Núcleo de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente

Fotos: Robson Valverde/SES

Santa Catarina integra o grupo de estados brasileiros que contam com um Núcleo de Gestão e Estratégia em Segurança do Paciente (NEGESP). Alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES) implantou a estrutura nesta terça-feira, 28. A iniciativa celebra os 13 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente e visa reforçar as ações de promoção da segurança e prevenção de riscos em toda a rede de hospitais próprios e serviços contratualizados.

“O NEGESP representa um passo estratégico da SES para implementar um modelo de gestão fundamentado na análise de riscos. O objetivo é desenvolver projetos, políticas e diretrizes estaduais capazes de ampliar a segurança de gestores, trabalhadores e da sociedade civil dentro do processo assistencial, beneficiando, assim, o cidadão na ponta, que tanto precisa”, explica o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Baseada nas melhores evidências científicas e boas práticas, entre as ações prioritárias do NEGESP estão: a integração entre a alta gestão, as unidades de saúde da Rede e os profissionais de saúde; o fortalecimento da cultura de segurança do paciente; a implementação de ferramentas de gestão para monitorar indicadores de toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e apoiar a melhoria contínua dos processos; a atuação como instância de apoio técnico e estratégico em eventos críticos e emergenciais de saúde pública, subsidiando a tomada de decisão da gestão estadual; e a promoção da redução de riscos de forma integrada, com priorização da qualidade e da segurança por meio de uma visão educativa.

“Hoje celebramos a implantação do NEGESP, uma iniciativa que visa fortalecer e qualificar a assistência em saúde. Com uma equipe multiprofissional, buscamos articular ações, promover boas práticas, analisar riscos e desenvolver projetos para a segurança de gestores, trabalhadores e pacientes”, afirma Adrielly Nunes, coordenadora do Núcleo.

O NEGESP manterá uma articulação direta com as quatro principais superintendências da pasta: Vigilância em Saúde (SUV), Urgência e Emergência (SUE), Hospitais Públicos Estaduais (SUH) e Atenção à Saúde (SAS), para apoio técnico e gerenciamento de riscos.

Mais informações:

Josiane Ribeiro

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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