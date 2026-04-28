Rio Grande do Sul receberá novo lote de vacinas contra gripe na quarta-feira (29)

O Rio Grande do Sul deve receber na quarta-feira (29/4) um novo lote de vacinas contra a gripe enviado pelo Ministério da Saúde (MS). As doses serão distribuídas pela Secretaria da Saúde (SES) no dia seguinte às coordenadorias regionais, que farão o repasse aos municípios para aplicação na população.

Até o momento, o Estado já recebeu cerca de 1,8 milhão de doses do imunizante contra o vírus influenza. A previsão é que, até o final de maio, o Rio Grande do Sul receba aproximadamente 5,2 milhões de doses, quantitativo destinado a atender as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários definidos pelo MS para a estratégia de imunização deste ano.

Desde o início da campanha de vacinação, em 28 de março, cerca de 1,4 milhão de pessoas já foram imunizadas no Estado. Entre os grupos prioritários das crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, a cobertura vacinal está em torno de 30%. Esses três públicos receberam 936 mil das doses já aplicadas. A meta é alcançar 90% de cobertura nesses grupos.

A vacinação é a principal forma de prevenção contra as complicações da gripe. Além de reduzir o risco de casos graves, contribui para a diminuição das internações e dos óbitos, ajudando também a proteger toda a comunidade. Por isso, a SES reforça a orientação para que as pessoas dos grupos prioritários procurem a unidade de saúde assim que a vacina estiver disponível no município.

Balanço

Neste ano, o Rio Grande do Sul já contabiliza 337 hospitalizações em decorrência de complicações causadas pela gripe (influenza). O número é superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando haviam sido confirmadas 217 internações. Em relação aos óbitos, no entanto, as notificações de 2026 são menores: foram registrados 21, contra 25 no mesmo período do ano anterior.

A SES segue monitorando o cenário epidemiológico e reforça que a vacinação é essencial para reduzir os impactos da gripe, especialmente entre os públicos mais vulneráveis.