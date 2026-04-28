Secretaria da Saúde realiza capacitação sobre síndrome respiratória aguda no adulto

Foto: Divulgação Ascom/SES/SC

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove nesta terça-feira, 28, às 20h, a capacitação sobre “Síndrome Respiratória Aguda no Adulto: abordagem e manejo da emergência”. Profissionais da rede de urgência e emergência (RUE), acadêmicos e demais interessados terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o manejo de emergências respiratórias em adultos no encontro online.

A capacitação será ministrada pela médica Aline Batista, residente em emergência, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Núcleo de Educação em Urgências (NEU) de Santa Catarina, que integra a SES. A participação não exige inscrição prévia e a certificação será emitida pela Escola de Governo de Santa Catarina (ENA).

No encontro serão abordadas estratégias atualizadas de avaliação e manejo da emergência respiratória, com foco na tomada de decisão rápida e segura diante de quadros potencialmente graves.

De acordo com a coordenadora do NEU SC, enfermeira Juliana dos Reis Guaresi, a iniciativa reforça o compromisso com a qualificação contínua dos profissionais. “Capacitar as equipes para o reconhecimento precoce e manejo adequado das síndromes respiratórias agudas é fundamental para impactar diretamente na sobrevida dos pacientes e na qualidade da assistência prestada”, destaca.

Transmissão ao vivo ACESSE AQUI!

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

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