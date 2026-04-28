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Escola Ayrton Senna de Tenente Portela é reconhecida entre as melhores do Estado em alfabetização

Resultado no SAERS 2024 coloca instituição em posição de destaque no programa Alfabetiza Tchê

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela
28/04/2026 às 14h05
Escola Ayrton Senna de Tenente Portela é reconhecida entre as melhores do Estado em alfabetização
(Foto: Reprodução / Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

A rede municipal de ensino de Tenente Portela comemora um importante reconhecimento na área da educação. A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna passou a integrar a lista das 200 instituições com melhor desempenho em alfabetização no Rio Grande do Sul, conforme os dados divulgados pelo SAERS 2024, dentro das ações do programa Alfabetiza Tchê 2026.

A entrega da premiação aconteceu na última segunda-feira, dia 27 de abril, reunindo representantes da escola. Estiveram presentes a diretora Angela Verdi e as professoras alfabetizadoras Jaqueline Batista, Marivete Bergonci e Vanessa Nery, que representam o trabalho desenvolvido junto aos alunos nos anos iniciais.

O destaque alcançado é resultado de um esforço coletivo que envolve professores, equipe pedagógica, estudantes e familiares. A conquista evidencia a dedicação diária voltada à aprendizagem na fase inicial da vida escolar, considerada essencial para o desenvolvimento educacional das crianças.

A secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Irinéia Koch, ressaltou que o resultado reforça a importância do trabalho integrado realizado nas escolas do município. Segundo ela, investir na alfabetização é fundamental para assegurar uma base sólida ao longo de toda a trajetória escolar dos alunos.

O reconhecimento estadual valoriza o empenho da comunidade escolar e reforça o compromisso da rede municipal em oferecer ensino de qualidade, contribuindo diretamente para o futuro das crianças de Tenente Portela.

 

 

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