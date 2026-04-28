Hospital Regional Ruth Cardoso retoma atendimentos ambulatoriais e amplia oferta de consultas em Balneário Camboriú

O Hospital Regional Ruth Cardoso (HRRC), em Balneário Camboriú, retomou os atendimentos ambulatoriais em parceria com a Regulação Estadual, com a abertura de novas agendas de consultas. A iniciativa garante a continuidade da assistência aos pacientes que aguardavam atendimentos desde 2025, fortalecendo o acesso aos serviços especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde que a unidade passou a fazer parte da rede hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde (SES), vem sendo realizadas melhorias estruturais e ampliações de serviços, beneficiando pacientes de toda a região.

“Com a orientação do governador Jorginho Mello, estamos reorganizando e qualificando a rede estadual para garantir que a população tenha acesso oportuno aos serviços de saúde. A retomada dos atendimentos ambulatoriais no Hospital Ruth Cardoso representa um avanço importante na resolutividade do cuidado, assegurando atendimento digno e humanizado aos pacientes”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A regulação das consultas segue sendo realizada pelos municípios de origem dos pacientes. As solicitações são encaminhadas pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), garantindo o fluxo organizado, critérios clínicos adequados e acesso regulado aos atendimentos especializados.

Nesta retomada, estão sendo ofertadas consultas nas especialidades de ginecologia, cirurgia geral, avaliação anestésica e avaliação cardiológica, ampliando a capacidade de atendimento e resolutividade assistencial do hospital.

Foto: Reprodução/Secom SC

A paciente Elisandra de Carvalho, que agendou consulta ginecológica por meio de uma UBS em Itajaí, destacou a agilidade e o acolhimento no primeiro atendimento no hospital. “Achei bom e rápido. Eu estava há um ano e meio fazendo exames sem conseguir resolver meu problema. Hoje fui muito bem atendida e meu caso foi encaminhado como urgência”, relata.

Para o diretor-geral do hospital, João Carlos Franco, a retomada dos atendimentos ambulatoriais representa um avanço para a saúde regional. “Essa iniciativa garante continuidade no cuidado, amplia acesso às consultas especializadas e fortalece o compromisso do hospital com um atendimento mais humanizado, eficiente e acessível para toda a população”, afirma.

O HRRC realiza o monitoramento contínuo de indicadores, como número de atendimentos realizados e taxa de faltas, com o objetivo de aprimorar a oferta dos serviços e aumentar a adesão dos pacientes às consultas agendadas.

Além disso, a unidade prevê o início da realização de exames de imagem na na segunda quinzena de maio, ampliando ainda mais a capacidade assistencial e fortalecendo o atendimento prestado à população do Litoral Norte.

Texto: Comunicação HRRC

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