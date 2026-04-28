Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa, nesta terça-feira (28/4), em Brasília, das discussões do Projeto de Lei (PL) 5.122, em tramitação no Senado Federal, e sobre a nova proposta apresentada pela União para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. O titular da Seapi, Márcio Madalena, representará o governo do Estado.

O PL 5.122 propõe que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal possam ser usados para o refinanciamento das dívidas de produtores rurais afetados por calamidades, como é o caso do Rio Grande do Sul. O governo do Estado tem defendido a aprovação da proposta para apoiar os produtores gaúchos.