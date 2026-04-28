Terça, 28 de Abril de 2026
7°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa, nesta terça-feira (28/4)...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/04/2026 às 00h15
Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
-

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participa, nesta terça-feira (28/4), em Brasília, das discussões do Projeto de Lei (PL) 5.122, em tramitação no Senado Federal, e sobre a nova proposta apresentada pela União para a renegociação das dívidas dos produtores rurais. O titular da Seapi, Márcio Madalena, representará o governo do Estado.

O PL 5.122 propõe que os recursos do Fundo Social do Pré-Sal possam ser usados para o refinanciamento das dívidas de produtores rurais afetados por calamidades, como é o caso do Rio Grande do Sul. O governo do Estado tem defendido a aprovação da proposta para apoiar os produtores gaúchos.

Texto: Ascom Seapi
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 12 horas

Epagri capacita mais 28 agricultoras do Litoral Norte de SC

Foto: Divulgação/EpagriDesengavetar projetos, descobrir seu potencial criativo e a capacidade de empreender no campo são alguns dos objetivos do pr...

 (Foto: Reprodução LA+)
Agro Há 20 horas

Colheita do milho se encaminha para o final no Rio Grande do Sul

A qualidade dos grãos, de modo geral, é considerada satisfatória nas áreas de milho colhidas sob condições adequadas

 -
Agricultura Há 4 dias

Supervisão Regional e Inspetoria Agropecuária de Santa Maria passam a atender em novo endereço a partir de segunda-feira (27)

O governo do Estado informa que a Supervisão Regional e a Inspetoria de Defesa Agropecuária de Santa Maria, da Secretaria da Agricultura, Pecuária,...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Governo do Estado entrega 43 equipamentos agrícolas em evento realizado em Chapecó

Foto: Karin Helena/EpagriO reforço de equipamentos agrícolas chegou para mais 29 municípios. O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado d...

 Praga pode causar perdas de até 79% na soja e de 91% no milho -Foto: Divulgação Seapi
Agricultura Há 4 dias

Estado mobiliza força-tarefa contra a praga caruru-gigante com vistoria em 182 propriedades no Alto Uruguai

O governo do Estado mobilizou uma força-tarefa com cerca de 30 servidores do Departamento de Defesa Vegetal (DDV) da Secretaria da Agricultura, Pec...

Tenente Portela, RS
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
Sensação
1.14 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h06 Pôr do sol
Quarta
15° 10°
Quinta
24° 11°
Sexta
26° 14°
Sábado
23° 17°
Domingo
24° 13°
Últimas notícias
Agricultura Há 3 horas

Governo do Estado acompanha, em Brasília, as discussões do projeto de renegociação das dívidas dos produtores rurais
Economia Há 3 horas

Embraer registra aumento de 22% em pedidos no primeiro trimestre
Geral Há 3 horas

MPRJ acompanha investigações sobre morte de empresário por policiais
Tecnologia Há 4 horas

Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Tecnologia Há 5 horas

ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 -0,12%
Euro
R$ 5,83 -0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 405,275,92 -0,06%
Ibovespa
189,578,80 pts -0.61%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7011 (27/04/26)
09
24
31
45
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3671 (27/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
10
12
13
15
16
17
18
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias