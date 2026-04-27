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Governo do Estado discute referência hospitalar para atendimento obstétrico no Vale do Rio Caí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promoveu na segunda-feira (27/4) um encontro com representantes do Hospital Montenegro ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/04/2026 às 21h51
Governo do Estado discute referência hospitalar para atendimento obstétrico no Vale do Rio Caí
Hospital de Montenegro ficou mais de 200 dias sem atendimento obstétrico e o Estado precisou implantar plano de contingência -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), promoveu na segunda-feira (27/4) um encontro com representantes do Hospital Montenegro e com prefeitos da Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí (Amvarc) para discutir a organização da assistência obstétrica na região.

Como principal encaminhamento do encontro, ficou definido que os municípios deverão decidir qual será a referência hospitalar para o atendimento de suas gestantes, com prazo para retorno à SES até quarta-feira (29/4). A partir dessa definição, a secretaria irá deliberar sobre os repasses de recursos estaduais, considerando a organização da rede assistencial.

Na reunião, foram apresentados dados sobre a interrupção do serviço de obstetrícia no Hospital Montenegro, que permaneceu fechado entre 21 de março e 18 de agosto de 2025, e posteriormente entre 6 de fevereiro e 24 de abril de 2026, o que totaliza mais de 200 dias de maternidade inoperante. Em razão da ausência do serviço, o Estado precisou implantar um plano de contingência, reorganizando as referências para outros hospitais da região, o que gerou um custo superior a R$ 2 milhões no período.

Nesse cenário, a SES avaliou que, diante da não prestação do serviço de obstetrícia, foi necessária a suspensão do repasse de recursos do Programa Assistir ao Hospital Montenegro. “Estamos buscando essa solução pactuada e coletiva, pois o plano de contingência é uma medida excepcional e não pode ser mantido de forma indefinida, sendo fundamental a definição de uma referência para assegurar a assistência às gestantes do Vale do Rio Caí. Os recursos do Estado só podem ser distribuídos quando há um retorno efetivo de serviços prestados à população", ressaltou a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Durante a reunião, o prefeito de Montenegro, Gustavo Zanatta, destacou o caráter coletivo do diálogo. “A intenção deste encontro é buscar, de forma conjunta, uma solução para a situação da obstetrícia na região, garantindo atendimento adequado à população e segurança para as gestantes”, afirmou.

O Hospital de Montenegro tem como referência na área de obstetrícia os municípios de Barão, Brochier, Harmonia, São Pedro da Serra, São José do Sul, Maratá, Salvador do Sul, Tupandi, Pareci Novo, São Sebastião do Caí, Tabaí, Triunfo, Capela de Santana e Montenegro.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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