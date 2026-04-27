Saúde em Obras: Em Joinville, ampliação da Cardiologia do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt ultrapassa 50% de execução

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O novo setor de cardiologia do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt (HRHDS), em Joinville, está com 51% dos serviços executados. Iniciada em março do ano passado, a obra, de 1,3 mil metros quadrados, já conta com toda a estrutura erguida, além de alvenarias e rebocos praticamente finalizados.

A reforma, esperada há mais de duas décadas, está se tornando realidade com investimento de R$ 8,7 milhões do Governo do Estado. A intervenção também avança nos sistemas de água e esgoto, com 60% de conclusão, e na parte elétrica, com 40%. Os trabalhos seguem dentro do cronograma estabelecido.

“É muito importante destacar o avanço das obras na área da saúde em Joinville. A ampliação da cardiologia representa um passo significativo para melhorar o atendimento oferecido. É um grande avanço que reforça o compromisso com a saúde pública e com o bem-estar da população”, afirmou a superintendente dos Hospitais Públicos do Estado, Tatiana Bez Titericz.

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O projeto do setor de cardiologia prevê a criação de um espaço moderno e acolhedor para beneficiar pacientes e profissionais da unidade. Com quartos e banheiros amplos, acessibilidade para pessoas com deficiência e reestruturação de todo o ambiente, a nova ala vai oferecer mais segurança e estabilidade. Com a ampliação, o espaço passará de 40 para 42 leitos, sendo dois de isolamento e um novo bloco destinado à especialidade.

“Esta é uma obra aguardada há mais de 20 anos. Com ela, teremos a oportunidade de oferecer à população leitos adequados para atender toda a demanda do hospital regional, que é referência em cardiologia”, comentou a diretora do HRHDS, Aldilete Cardoso Alves Fantuci.

Enquanto as intervenções são realizadas, a continuidade dos atendimentos está sendo garantida por uma rede integrada organizada pela instituição. A medida permitiu a redistribuição dos leitos para outros setores da entidade.

O Hospital Regional Hans Dieter Schmidt é referência em cardiologia para as regiões Norte e Nordeste de Santa Catarina, alcançando mais de 1,5 milhão de pessoas. Com o setor atualizado, a unidade oferecerá maior tecnologia e assistência aos pacientes, incluindo cirurgias de alta complexidade, ações de prevenção e promoção da qualidade de vida.

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Victória Lopes

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