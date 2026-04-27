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População de Dourados (MS) começa a receber vacina contra chikungunya

Imunização será voltada a pessoas de 18 a 59 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/04/2026 às 20h07

A vacinação contra a chikungunya para moradores de Dourados, no Mato Grosso do Sul, foi iniciada nesta segunda-feira (27). A campanha na cidade é realizada em meio a um surto da doença, que levou o município a decretar situação de calamidade em saúde pública .

A imunização será voltada à população de 18 a 59 anos. O calendário prevê ainda a vacinação no formato drive-thru, no feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador. A ação será no período das 8h às 12h, no pátio da Prefeitura de Dourados.

A meta é imunizar cerca de 43 mil pessoas, o equivalente a 27% do público-alvo.

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde mostram que, em 2026, já foram identificados 2.621 casos de chikungunya na cidade, com oito mortes e um óbito ainda em análise.

O painel detalha que quase 60% dos casos no município atingem a população indígena. Na sequência, 21,3% dos casos são na população branca, e 18%, em pretos e pardos.

Contraindicações

A vacina contra a chikungunya não pode ser aplicada nos seguintes casos:

  • gestantes ou lactantes;
  • pessoas que façam uso de medicamentos imunossupressores, como corticoides em altas doses;
  • pessoas com imunodeficiência congênita;
  • pessoas que estão em tratamento de câncer com uso de quimioterapia e radioterapia;
  • transplantados de órgão sólido;
  • transplantados de medula óssea há menos de dois anos;
  • pessoas com HIV/aids;
  • pessoas com doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide;
  • pessoas com pelo menos duas condições médicas crônicas, incluindo diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, doença pulmonar crônica, doença renal crônica, obesidade, doença hepática crônica e câncer (em tratamento ou em remissão).

A vacina também não pode ser aplicada em pessoas que tenham tido chikungunya nos últimos 30 dias; que estejam em estado febril grave; que tenham recebido outra vacina de vírus atenuado nos últimos 28 dias; e/ou que tenham recebido vacina de vírus inativado nos últimos 14 dias.

A expectativa da prefeitura é que a imunização aconteça de forma mais lenta, já que, antes de receber a dose, o público-alvo precisa passar por avaliação do profissional de saúde.

Estratégia nacional

Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025 , a vacina contra a chikungunya começa a ser administrada de forma estratégica em regiões de potencial risco de transmissão da doença ao longo dos próximos anos. Cerca de 20 municípios, de seis estados, devem ser contemplados.

“A seleção dos municípios considerou desde fatores epidemiológicos, relacionados à potencial ocorrência de casos de chikungunya em regiões onde o vírus já está circulando, até o tamanho populacional dos municípios e a facilidade operacional de se implementar uma nova vacina no sistema local de saúde em um curto prazo”, informou a prefeitura.

A vacinação faz parte de uma estratégia do Ministério da Saúde em municípios que registram grande incidência de chikungunya. Em 2025, o Brasil registrou mais de 127 mil casos e 125 óbitos causados pela doença.

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