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Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis

Fotos: Divulgação Secom/GovSCO Governo de Santa Catarina entregou, nesta segunda-feira, 27, a revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infanti...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/04/2026 às 15h20
Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação Secom/GovSC

O Governo de Santa Catarina entregou, nesta segunda-feira, 27, a revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão (HIJG), em Florianópolis. Desde 2023, o Estado mantém um trabalho contínuo de recuperação e modernização da instituição, com o objetivo de elevar a qualidade da assistência prestada à população. Já foram investidos cerca de R$ 9 milhões em melhorias para a entidade.

A UTI Pediátrica 2 passou por uma remodelação completa, com nova pintura, instalação de mobiliário, lavatórios e substituição dos aparelhos de ar-condicionado, além da readequação do espaço, que conta com 10 leitos de terapia intensiva.

“Essa revitalização completa, com 10 leitos de UTI, integra um amplo processo de recuperação das unidades próprias do Governo de Santa Catarina, iniciado em 2023 por determinação do governador Jorginho Mello. No Hospital Infantil Joana de Gusmão, praticamente dobramos o número de leitos e ainda teremos novas melhorias. Revitalizar os hospitais é fundamental para garantir mais acolhimento, qualidade no atendimento e melhores condições de trabalho aos profissionais, assegurando à população a saúde pública que merece”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na ocasião, foi também entregue outras melhorias concluídas recentemente na instituição. As intervenções incluem a revitalização da fachada e a instalação de um novo letreiro luminoso, além de reformas internas como a readequação do Lactário, que recebeu uma moderna termodesinfectora, e a renovação de pisos e pinturas em locais estratégicos.

O processo de transformação do HIJG segue em andamento, com obras na Unidade de Queimados, no Banco de Leite, no setor de isolamento e no abrigo de resíduos. “A revitalização no Ambulatório Geral é um projeto de grande impacto que está sendo cuidadosamente planejado para mantermos os atendimentos durante as reformas. O governador Jorginho Mello tem transformado a saúde de Santa Catarina, especialmente o Hospital Infantil Joana de Gusmão, com todas essas entregas. Não são apenas melhorias nas estruturas físicas, mas também investimentos em tecnologia e equipamentos. Agora, estaremos recebendo 24 novos ventiladores mecânicos, que serão utilizados nesta UTI que estamos entregando hoje, qualificando ainda mais a assistência prestada”, salientou a diretora do HIJG, Maristela Cardozo.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Melhorias entregues

Ao todo, o Governo catarinense já destinou aproximadamente R$ 9 milhões para a reestruturação do Hospital Infantil nos últimos anos. O valor tem viabilizado conquistas como a reabertura da Ala de Psiquiatria, fechada por quase uma década, e a implantação da Sala Vermelha na Emergência.

Os investimentos contemplaram ainda a revitalização das Unidades A, B C, D e E, a reforma do Ambulatório Geral C e da Emergência, além da instalação da nova Central de Ar Comprimido e Vácuo Clínico e a implementação do serviço de hemodiálise pediátrica, reafirmando o papel do HIJG como referência de excelência no cuidado pediátrico em Santa Catarina.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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