Gurias do Yucumã vencem com autoridade em Tenente Portela

Em uma tarde marcada por grande atuação coletiva, o futebol feminino da Região Celeiro teve um capítulo memorável neste sábado (24). Jogando no Distrito de São Pedro, em Tenente Portela, o Flamengo/Gurias do Yucumã apresentou um desempenho de alto nível ao derrotar a equipe da APAFUT, de Caxias do Sul, pelo placar de 4 a 1.

Logo no início do confronto, o time da casa mostrou que não daria espaço para o adversário. Com poucos minutos de bola rolando, Laura abriu o marcador em uma cobrança de falta precisa, demonstrando qualidade técnica e confiança. Na sequência, Lorena ampliou o resultado com um belo gol de voleio, após cobrança de escanteio, incendiando a torcida presente.

Na segunda etapa, a equipe visitante até esboçou uma reação e conseguiu descontar, mas o domínio logo voltou a ser das donas da casa. Laura voltou a balançar as redes, novamente em cobrança de falta, consolidando sua grande atuação individual. Para fechar a conta, Evelin marcou o quarto gol, garantindo uma vitória incontestável.

Além do resultado elástico, o que mais chamou atenção foi a organização tática do Flamengo/Gurias do Yucumã. Com um sistema bem estruturado em 4-4-2, a equipe demonstrou entrosamento, disciplina e inteligência dentro de campo, refletindo um trabalho técnico consistente.

Outro destaque ficou por conta da torcida, que compareceu em bom número, formada principalmente por familiares das atletas, vindos de diferentes municípios da região. O incentivo das arquibancadas foi fundamental para impulsionar o desempenho da equipe.

Com o triunfo, o Flamengo/Gurias do Yucumã assume a ponta da chave “A”, superando inclusive equipes tradicionais do cenário estadual. A campanha sólida reforça a força do grupo, que segue como um dos destaques da competição.

Fora das quatro linhas, o sucesso também é resultado de uma gestão comprometida. O trabalho do presidente Ildo Scapini tem sido essencial para o crescimento do projeto, assim como a atuação da coordenadora Amanda Gabriela e da treinadora Janete Bones, cuja dedicação se reflete diretamente no desempenho da equipe. O apoio da Administração Municipal de Tenente Portela também tem papel fundamental na consolidação do futebol feminino na região, evidenciando um projeto sério e promissor.

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