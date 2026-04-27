Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro

O Palmeiras mostrou eficiência para derrotar o Bragantino por 1 a 0, na noite deste domingo (26) no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, para permanecer na liderança isolada do Campeonato Brasileiro.
MELHOR INÍCIO DA NOSSA HISTÓRIA NOS PONTOS CORRIDOS! ?— SE Palmeiras (@Palmeiras) April 26, 2026
COM A VITÓRIA EM BRAGANÇA PAULISTA, SEGUIMOS COM A NOSSA MELHOR LARGADA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DESDE 2003. AVANTI! ?
? Red Bull Bragantino 0x1 Palmeiras
⚽ Flaco López #FimDeJogoSEP #RBBxPAL pic.twitter.com/YiH3KWpjQR
Graças aos três pontos somados fora de casa, o Verdão chegou aos 32 pontos na 13ª rodada da competição. Já para o Massa Bruta o revés representou permanecer com 17 pontos, na 9ª colocação da classificação.
Em um confronto muito parelho, a vitória da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi garantida graças a gol do argentino Flaco López aos 20 minutos do primeiro tempo após jogada de muita raça do atacante paraguaio Ramón Sosa.
Já a vice-liderança do Brasileiro continua sendo ocupada pelo Flamengo, que, atuando em Belo Horizonte, superou o Atlético-MG por 4 a 0 com gols de Arrascaeta, Plata e Pedro (dois). Com o resultado o Rubro-Negro alcançou os 26 pontos. Com o revés em casa, o Galo fica na 15ª posição com 14 pontos.
FFFFFFFIIIIIIIIIIMMMMMMMMMM DE JOGO EM BELO HORIZONTEEEE! COM DOIS GOLS DE PEDRO, PLATA E ARRASCA, O MENGÃO VENCE O ATLÉTICO-MG POR 4 A 0 PELO BRASILEIRÃO E CONQUISTA MAIS 3 PONTOS NA COMPETIÇÃO!— Flamengo (@Flamengo) April 27, 2026
VAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMOS, FLAMENGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?⚫?⚫ #FimDeJogo … pic.twitter.com/MMazoy1IIO
Com a mesma pontuação, mas ocupando a terceira colocação, o Fluminense superou a lanterna Chapecoense por 2 a 1 no estádio do Maracanã graças ao faro de gol do atacante John Kennedy. O Tricolor das Laranjeiras abriu o placar com Savarino em cobrança de pênalti, mas a Chape igualou com um belo chute de longa distância de Ênio. E quando tudo indicava que o confronto terminaria em igualdade, o camisa nove do Flu decidiu a partida.
VEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNCEEEEEEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEEEENNNNSEEEEEEEEEEE!— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 27, 2026
SAVARINO E JOHN KENNEDY MARCAM, O FLU DERROTA A CHAPECOENSE NO MARACA E SEGUE EM TERCEIRO NO BRASILEIRÃO! VAAAMMMOOSS, TRICOLOR! pic.twitter.com/dV5AZo4qEr
Corinthians 1 x 0 Vasco
Grêmio 1 x 0 Coritiba
Athletico-PR 3 x 1 Vitória