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Queniano se torna primeiro atleta a correr maratona abaixo de 2 horas

Sebastian Sawe vence Maratona de Londres com tempo de 1h59min30s

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/04/2026 às 15h22

O queniano Sebastian Sawe fez história neste domingo (26) na Maratona de Londres. Com o tempo de 1h59min30s ele garantiu a medalha de ouro e se tornou o primeiro atleta da história a correr uma prova oficial dessa distância (42 quilômetros) em menos de duas horas.

Com este tempo, o queniano de 30 anos de idade superou o recorde mundial anterior da maratona, que pertencia a Kelvin Kiptum. No dia 8 de março de 2023, o queniano, que faleceu em 2024, completou a Maratona de Chicago em 2h00min35s.

Na prova deste domingo, Sebastian Sawe não foi o único a completar os 43 quilômetros em menos de duas horas. O etíope Yomif Kejelcha conquistou a medalha de prata com o tempo de 1h59min41s. Já o bronze ficou com Jacob Kiplimo, de Uganda, que fez o tempo de 2h0028s.

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