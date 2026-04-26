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Saúde em Obras: Torre do Hospital São Vicente de Paulo em Mafra chega à fase final

Foto: Marllon Legnaghi/Secom GOVSCCom recursos do Governo do Estado, a nova torre do Hospital São Vicente Paulo, em Mafra, está com 93% da obra con...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
26/04/2026 às 15h07
Saúde em Obras: Torre do Hospital São Vicente de Paulo em Mafra chega à fase final
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Marllon Legnaghi/Secom GOVSC

Com recursos do Governo do Estado, a nova torre do Hospital São Vicente Paulo, em Mafra, está com 93% da obra concluída. Os mais de R$ 99 milhões destinados para o empreendimento contemplam as instalações e a aquisição de equipamentos modernos, um dos maiores investimentos realizados na saúde da região. Na última semana, o governador Jorginho Mello visitou a obra que irá fortalecer ainda mais a capacidade de atendimento da instituição que beneficia cerca de 971 mil pessoas.

“Essa obra vai salvar muitas vidas da população de Mafra e todo o Planalto Norte. Ela está andando rapidamente e com qualidade, o importante é não fazer obra mal feita, nós exigimos muito em todos os setores. E vamos articular para inaugurar o mais rápido possível para entregar para a sociedade”, destaca o governador Jorginho Mello.

A nova torre contará com 11 pavimentos e terá 140 leitos de internação, entre clínicos, cirúrgicos e de UTI adulto, e a ampliação do centro cirúrgico para 12 salas. Além da capacidade de realização de 14 mil cirurgias de alta complexidade por ano.

“Começamos em 2023 e em três anos tivemos todo esse avanço. O Hospital São Vicente de Paulo já é um grande parceiro com procedimentos de alta complexidade. Vai aumentar a capacidade de leitos de UTI, salas cirúrgicas, vai ter heliponto e vai dobrar a capacidade do hospital. Muita gente acha que é muito para Mafra e região, mas com certeza daqui a 10, 15 anos vai ser a necessidade. Então, o governador Jorginho Mello pensa não somente no tempo do governo dele, ele está pensando como estadista, nas próximas gerações. Esse hospital é um exemplo de tudo o que nós estamos fazendo em todas as regiões. São mais de 70 hospitais em obra nesse momento. São reformas, ampliações, novos blocos e novos hospitais, como na Palhoça. Em todas as regiões do Estado tem um hospital ampliando a capacidade de atendimento para levar mais saúde para os catarinenses”, ressalta o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A obra reafirma o compromisso do hospital com a excelência, a humanização e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando-se como referência regional em média e alta complexidade.

O presidente do HSVP Mafra, Ivo Liebl, enfatiza “Para o Hospital São Vicente de Paulo, a nova torre representa um marco na história da instituição, ampliando a capacidade de atendimento e elevando o padrão de qualidade dos serviços prestados à comunidade.”

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no Instagram  @saude.sc

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