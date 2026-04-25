Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

AVISO DE PAUTA: Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis

O Governo de Santa Catarina realiza, nesta segunda-feira, 27, a entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão, ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
25/04/2026 às 09h52
AVISO DE PAUTA: Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis
Foto: Reprodução/Secom SC

O Governo de Santa Catarina realiza, nesta segunda-feira, 27, a entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A unidade passou por uma remodelação completa, incluindo melhorias estruturais, novos equipamentos e readequação do espaço assistencial.

Na ocasião, também serão apresentadas outras melhorias recentes realizadas no hospital, como a nova fachada e reformas internas.

Serviço
O quê:Entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2
Quando:Segunda-feira, 27, às 10h
Onde:Hospital Infantil Joana de Gusmão – R. Rui Barbosa, 152 – Agronômica, Florianópolis

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 13 horas

Saúde em Obras: Torre do Hospital São Vicente de Paulo em Mafra chega à fase final

Foto: Marllon Legnaghi/Secom GOVSCCom recursos do Governo do Estado, a nova torre do Hospital São Vicente Paulo, em Mafra, está com 93% da obra con...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 15 horas

Hipertensão: silenciosa e hereditária, doença pede mudança de hábitos

Sintomas incluem dores no peito, dor de cabeça, tonturas e fraqueza
Saúde Há 18 horas

Canetas emagrecedoras: entenda quando o uso pode fazer mal à saúde

Sbem alerta para mercado ilegal e doenças como pancreatite

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Vacinação nas escolas segue até dia 30 e meta é imunizar 27 milhões

Governo reforça uso da Caderneta Digital de Vacinação da Criança

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

Saúde em Obras: novo Complexo de Saúde Mental do Hospital de Praia Grande avança para inauguração no primeiro semestre

Foto: Alex Passaura/ Athos Comunicação/Assessoria de imprensa do HNSFCom 95% das obras concluídas, o novo Complexo de Saúde Mental do Hospital Noss...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias