AVISO DE PAUTA: Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis

O Governo de Santa Catarina realiza, nesta segunda-feira, 27, a entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. A unidade passou por uma remodelação completa, incluindo melhorias estruturais, novos equipamentos e readequação do espaço assistencial.

Na ocasião, também serão apresentadas outras melhorias recentes realizadas no hospital, como a nova fachada e reformas internas.

Serviço

O quê:Entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2

Quando:Segunda-feira, 27, às 10h

Onde:Hospital Infantil Joana de Gusmão – R. Rui Barbosa, 152 – Agronômica, Florianópolis