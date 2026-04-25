Saúde em Obras: novo Complexo de Saúde Mental do Hospital de Praia Grande avança para inauguração no primeiro semestre

Foto: Alex Passaura/ Athos Comunicação/Assessoria de imprensa do HNSF

Com 95% das obras concluídas, o novo Complexo de Saúde Mental do Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, deverá ser entregue no primeiro semestre. A definição da data foi uma das pautas durante visita do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, à unidade nesta semana.

Durante o encontro, foram debatidos temas como o aporte financeiro do Estado para o custeio permanente de manutenção da nova estrutura, que contará com pelo menos 80 novos funcionários e 60 novos leitos, sendo 30 destes voltados à saúde mental e ao tratamento de dependência química. Também foi solicitado e protocolado junto à Secretaria de Estado da Saúde (SES) o pedido de R$ 800 mil para aquisição do mobiliário do complexo.

“Esse é um projeto em uma saúde de referência, com uma estrutura moderna e necessária para Santa Catarina. Temos pressa para inaugurar esse espaço e também para agilizar os recursos de manutenção que essa estrutura exige. Instituições filantrópicas como o Hospital de Praia Grande têm um olhar especial do Governo do Estado, que atenderá as demandas e seguirá apoiando esse trabalho tão importante”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

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Segundo o diretor da Associação Hospitalar Nossa Senhora de Fátima (AHNSF), Jean Gonçalves, o investimento de R$16 milhões do Governo do Estado foi decisivo para transformar o projeto em realidade. “Somos muito gratos ao governador Jorginho Mello por acreditar neste projeto e investir nesta obra que vai mudar a realidade da saúde da nossa região. É um investimento histórico, que fortalece o SUS e amplia o atendimento especializado para toda a macrorregião sul”, destacou.

O Complexo de Saúde Mental surge diante do crescimento expressivo da demanda por esse tipo de atendimento no estado. Em 2024, Santa Catarina registrou mais de 35 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais, um aumento de 134% em relação a 2022. Em 2025, esse número subiu para 39.441 casos. Atualmente, o estado possui 933 leitos voltados à saúde mental.

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Pronto atendimento psiquiátrico

Também foi apresentado ao secretário a necessidade da implantação futura de um Pronto Atendimento de Psiquiatria, proposta que foi recebida de forma positiva pelo Estado. “A demanda por saúde mental cresce de forma muito rápida e precisamos pensar além dos leitos. Um pronto atendimento psiquiátrico será fundamental para garantir agilidade e acolhimento adequado aos pacientes”, afirmou o diretor.

Ampliação e nova referência em saúde mental

O novo espaço foi projetado para oferecer um modelo de atendimento humanizado e especializado, com ambientes terapêuticos que incluem academia, sala de cinema, refeitório, solário, lavanderia, espaços para oficinas, terapias integrativas e estrutura totalmente climatizada e sonorizada, visando o tratamento integral dos pacientes.

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Também participaram da agenda a gerente regional de Saúde da Amesc, Ariete Minetto; o assessor da Casa Civil de Santa Catarina, André Fernandes; o vice-prefeito de Praia Grande Elizeu Espíndula (Colonão); o secretário municipal de Saúde, Marquinhos Alves; o vereador Sérgio Boeira e o ex-prefeito de Praia Grande e membro da diretoria da AHNSF, Valcir Daros.

Texto: Patricia Lemos/ Assessoria de imprensa do HNSF

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