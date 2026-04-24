Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em Catanduvas, Carreta da Saúde da Mulher inicia exames em pacientes da região

Fotos: Luan RamboA Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina iniciou os atendimentos em Catanduvas nesta semana, em 22 de abril. ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
24/04/2026 às 21h27
Em Catanduvas, Carreta da Saúde da Mulher inicia exames em pacientes da região
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Luan Rambo

A Unidade Móvel Saúde da Mulher do Governo de Santa Catarina iniciou os atendimentos em Catanduvas nesta semana, em 22 de abril. A carreta está instalada no pátio do Centro de Eventos Sestílio Bortolon para realizar exames de mamografia e ultrassonografia de mamas em mulheres da região do Meio Oeste.

Durante a estadia na cidade, a expectativa é o agendamento de mais de 1,4 mil mamografias e mil ultrassonografias, contribuindo para redução da fila por esses procedimentos na região. O atendimento é destinado a pacientes cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), respeitando a ordem da fila.

“A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama e essencial para a detecção precoce da doença. Faço um apelo para que todas as mulheres que estão sendo agendadas compareçam para realizar o exame, ou no caso de não querer fazer o exame, avisar a unidade básica de saúde para dar a vaga para outra pessoa. Com essa ação o Estado expande o número de exames, proporcionando diagnóstico e tratamento em tempo oportuno”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Os serviços ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, podendo haver ajuste conforme a necessidade local. As usuárias cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES) estão sendo chamadas conforme a posição na lista.  Informações sobre os agendamentos podem ser obtidas diretamente com as secretarias municipais de Saúde da região.

Além dos exames, o paciente é encaminhado à rede de saúde sempre que houver necessidade de acompanhamento complementar. O veículo conta com mamógrafo, aparelho de ultrassonografia e equipe multiprofissional formada por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança durante a assistência.

A Unidade Móvel Saúde da Mulher integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher do Governo do Estado. Com investimento aproximado de R$ 18 milhões, o Estado disponibilizou dois veículos, com capacidade para executar mais de 40 mil procedimentos. Ao longo de um ano, as carretas percorrerão as 17 Regiões de Saúde de Santa Catarina.

Mais informações:
Gabriela Ressel
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 13 horas

Saúde em Obras: Torre do Hospital São Vicente de Paulo em Mafra chega à fase final

Foto: Marllon Legnaghi/Secom GOVSCCom recursos do Governo do Estado, a nova torre do Hospital São Vicente Paulo, em Mafra, está com 93% da obra con...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 15 horas

Hipertensão: silenciosa e hereditária, doença pede mudança de hábitos

Sintomas incluem dores no peito, dor de cabeça, tonturas e fraqueza
Saúde Há 18 horas

Canetas emagrecedoras: entenda quando o uso pode fazer mal à saúde

Sbem alerta para mercado ilegal e doenças como pancreatite

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 2 dias

Vacinação nas escolas segue até dia 30 e meta é imunizar 27 milhões

Governo reforça uso da Caderneta Digital de Vacinação da Criança

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 dias

AVISO DE PAUTA: Governo SC entrega revitalização da UTI Pediátrica no Hospital Infantil de Florianópolis

O Governo de Santa Catarina realiza, nesta segunda-feira, 27, a entrega da revitalização da UTI Pediátrica 2 do Hospital Infantil Joana de Gusmão, ...

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias