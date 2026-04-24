SAMU SC implanta Unidade de Suporte Básico em Penha

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A população de Penha, no litoral norte de Santa Catarina, passa a contar com um reforço na rede de atendimento de urgência e emergência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) implantou uma Unidade de Suporte Básico (USB) no município, ampliando a capacidade de resposta a ocorrências e reduzindo o tempo de espera por atendimento. Com esse serviço, o estado passa a contar com 106 ambulâncias prestando atendimento de qualidade aos cidadãos.

A nova unidade é composta por equipe técnica formada por condutor socorrista e técnico de enfermagem, profissionais capacitados para prestar os primeiros atendimentos em situações de urgência clínica, traumática e pré-hospitalar. A estrutura é equipada com materiais essenciais para estabilização de pacientes, como oxigênio, desfibrilador externo automático (DEA), maca retrátil e kits de imobilização.

Foto: Reprodução/Secom SC

A escolha de Penha para a implantação da USB levou em consideração o crescimento populacional da cidade e o aumento expressivo da demanda, especialmente durante a alta temporada turística. “Penha é um município estratégico, que recebe milhares de visitantes ao longo do ano. A presença de uma USB garante maior agilidade no atendimento e pode ser determinante para salvar vidas”, destacou Marcos Fonseca, superintendente de Urgência e Emergência.

Antes da implantação da USB, o município dependia, em grande parte, do deslocamento de equipes de cidades vizinhas, o que podia aumentar o tempo de resposta em situações críticas. Com a nova base instalada em Penha, o atendimento passa a ser realizado de forma mais rápida e eficiente, reduzindo riscos e complicações nos casos mais graves.

O SAMU opera por meio do número 192 e funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A central de regulação é responsável por avaliar cada chamado e direcionar o tipo de atendimento adequado, que pode variar entre suporte básico e suporte avançado, conforme a gravidade da ocorrência.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o diretor de APH Móvel, Dionisio Medeiros, a nova unidade reforça a importância da expansão do SAMU em cidades de médio porte e com grande fluxo turístico. “A presença de unidades descentralizadas é fundamental para garantir equidade no acesso ao atendimento de urgência. O tempo é um fator crucial em emergências, e cada minuto pode salvar uma vida”, avalia.

Com a implantação da USB, Penha se consolida como uma cidade mais segura para visitantes e moradores, além de se tornar um destino preparado, organizado e comprometido com o bem-estar de quem o frequenta.

Mais informações:

Daniela Melo

Assessoria de Comunicação

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