Novo posto de saúde começa a sair do papel em Tenente Portela

O vice-prefeito Claudenir Scherer esteve representando o chefe do Executivo, Rosemar Sala, nesta sexta-feira, 24, em Porto Alegre, durante a cerimônia oficial que marcou a liberação para o começo das obras de uma nova Unidade Básica de Saúde em Tenente Portela, dentro do programa Novo PAC Saúde.

Durante o evento, foi oficializada a implantação da unidade no município, com recursos previstos em cerca de R$ 2,5 milhões provenientes do Ministério da Saúde, além de uma contrapartida municipal que ultrapassa os R$ 400 mil.

(Foto: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela)

A estrutura será construída no bairro Novo Portela e deverá ampliar o alcance dos atendimentos, beneficiando moradores da região e também das localidades de São Francisco, Novo Horizonte e Renascer, contribuindo para o fortalecimento da atenção primária e facilitando o acesso da população aos serviços de saúde.

Conforme destacou o vice-prefeito Claudenir Scherer, a presença no ato simboliza um passo relevante para o desenvolvimento do município, evidenciando o comprometimento da administração com a melhoria da qualidade dos serviços e a ampliação do atendimento à comunidade. Ele ressaltou ainda que os recursos aplicados irão qualificar a estrutura existente e aumentar a capacidade da rede municipal.

Atualmente, a obra já teve início, com a realização dos trabalhos de preparação do terreno onde será erguida a nova unidade.

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