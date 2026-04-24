Parque Zoológico completa 64 anos de atuação na conservação da fauna com ingresso solidário

O Parque Zoológico (Zoo) em Sapucaia do Sul, administrado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), completará 64 anos em 1º de maio e, para marcar a data, ficará aberto com ingresso solidário no dia. Quem chegar a pé poderá entrar com a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Para quem optar pelo acesso de carro, o valor do ingresso é de R$ 50 com taxa única, independentemente do número de ocupantes. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou via pix, diretamente na entrada do parque.

Além da tradicional feira de artesanato, ao longo do dia o público poderá aproveitar atividades de enriquecimento ambiental com os animais – práticas que estimulam comportamentos naturais das espécies, como exploração, busca por alimentos, saltos e estímulos sensoriais com cheiros e texturas diferentes.

Os enriquecimentos alimentares respeitam a dieta de cada animal e tornam a alimentação mais interativa e desafiadora. “As ações deixam o dia a dia mais dinâmico, promovem bem-estar aos animais e aproximam o público das iniciativas desenvolvidas pelo Zoo”, explica a gestora do parque, Caroline Gomes.

Cuidado que atravessa gerações

Ao longo de seus 64 anos, o Zoo consolidou-se como referência no cuidado com a fauna silvestre, acolhendo animais que não podem retornar à vida livre e participando de importantes programas de conservação. Essa trajetória é contada por seus próprios moradores, que ajudam a construir a história do parque ao longo das gerações.

Um dos símbolos dessa caminhada é o condor-dos-andes Severino, o animal vivo mais antigo do parque, que chegou em 1972, já adulto, vindo da Colômbia. Nas décadas seguintes, novos capítulos marcaram o crescimento do Zoo, como a chegada dos rinocerontes Mico e Lica, em 1992, ampliando a diversidade de espécies sob seus cuidados.

Nos anos 2000, os nascimentos registrados no parque reforçaram seu papel no manejo e acompanhamento das espécies, como o chimpanzé Nilo, nascido em 2009. Mais recentemente, a história ganhou um novo símbolo de renovação com o nascimento da bugio-ruivo Alice, em setembro de 2025, hoje um dos animais mais jovens do Zoo.

Estrutura e alimentação

Os visitantes são autorizados a levar cangas, chimarrão, alimentos e bebidas. No entanto, a administração do parque alerta para que as pessoas recolham seus resíduos para ajudar a manter a limpeza do parque.

A área de churrasqueiras, com 44 unidades, está disponível próximo ao estacionamento e funciona por ordem de chegada. Para quem prefere opções no local, o parque oferece restaurante, lanchonete e quiosques com pipoca, algodão doce e picolés. Nesses pontos de venda, são aceitos pagamentos com cartão e pix.

Localização e acesso

O Parque Zoológico fica na BR-116, Km 252 – Bairro Colonial, Sapucaia do Sul. O horário de visitação é das 9h às 17h. O parque funciona de terças a domingos, incluindo feriados. Nas segundas-feiras o Zoo permanece fechado para manutenção.

A aquisição de ingressos é realizada exclusivamente na bilheteria localizada no pórtico de entrada do Zoo. Os valores de acesso para veículos variam conforme tipo e podem ser conferidos no site .