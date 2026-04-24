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Governo do Estado entrega mobiliário e equipamentos adquiridos com recursos do Avançar Mais na Saúde ao Hospital de Guaporé

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou nesta sexta-feira (24/4) mobiliários e equipamentos ao Hospital de Guaporé. O ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/04/2026 às 16h19
Governo do Estado entrega mobiliário e equipamentos adquiridos com recursos do Avançar Mais na Saúde ao Hospital de Guaporé
Instituição é referência para a região e atende cerca de 28 mil habitantes -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), entregou nesta sexta-feira (24/4) mobiliários e equipamentos ao Hospital de Guaporé. O investimento de R$ 500 mil é proveniente do Programa Avançar Mais na Saúde. O recurso deve qualificar o atendimento no pronto-socorro e na ala de internação, melhorando a assistência e proporcionando mais segurança e conforto aos pacientes.

A secretária da Saúde, Lisiane Fagundes, apontou a importância do investimento. “A assistência precisa se movimentar e nós queremos continuar crescendo e investindo no hospital para ampliar os atendimentos, de modo que eles ocorram, sempre que possível, perto das casas dos cidadãos”, declarou.

O Hospital de Guaporé, mantido pela Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro, é referência para outros dois municípios da região – União da Serra e Vista Alegre do Prata – e atende cerca de 28 mil habitantes. Ao todo, são realizados mensalmente uma média de 2,7 mil atendimentos em pronto-socorro e 285 internações.

Foram adquiridos sete monitores portáteis de sinais vitais, 40 poltronas para leitos de internação, dez monitores multiparamétricos, dez camas hospitalares elétricas, uma maca para exame ginecológico, 67 poltronas para sala de espera e dois aparelhos venoscópios (dispositivo médico portátil que localiza veias periféricas).

Parceria pela comunidade

O diretor do hospital, Rodolfo Cebem, agradeceu a parceria com a Secretaria da Saúde. “Nós trabalhamos diuturnamente para prestar os serviços de que a nossa comunidade necessita. Nesses 15 anos em que estou no hospital, nunca recebemos tanto recurso como agora. É uma honra saber que fomos vistos pelo governo do Estado, que tem ajudado no desenvolvimento do hospital”, afirmou.

A diretora-geral da instituição, Marlis Bergmann, também enalteceu o trabalho conjunto da prefeitura e do Estado. “Nós temos um compromisso não só com a nossa comunidade, mas também com a nossa região, que sofre com filas e com esperas. A nossa diretriz é servir com excelência e entregar um cuidado seguro e humanizado”, ressaltou.

A aquisição de equipamentos e mobiliários atualizados contribui para diagnósticos mais precisos, tratamentos eficazes e otimização dos recursos hospitalares. Eles serão distribuídos, conforme especificado no plano de trabalho, para as alas de saúde mental, o pronto-socorro, cirurgia geral, clínica geral, obstetrícia, leitos clínicos, leitos de psiquiatria, leitos para pacientes crônicos e leito clínico pediátrico.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

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