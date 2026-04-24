Champs Open traz torneio amador de beach tennis a Botucatu

Botucatu, no interior de São Paulo, recebe, nos dias 25 e 26 de abril, o Champs Open, um torneio de beach tennis voltado ao público amador, reunindo atletas de diferentes níveis técnicos em uma programação distribuída ao longo de dois dias de competição. O evento integra o calendário esportivo local e ocorre em meio ao crescimento da modalidade no interior paulista.

A disputa contará com categorias masculinas e femininas nas classes A, B, C e D, além de jogos em duplas mistas, também organizadas por níveis. O formato busca ampliar a participação e permitir que atletas iniciantes e mais experientes compartilhem o mesmo ambiente competitivo.

Entre os destaques está a premiação em dinheiro na principal categoria, com valores destinados aos melhores colocados, além de reconhecimento nas demais divisões. Outro ponto relevante é a possibilidade de acesso ao circuito profissional: os campeões da categoria principal garantem vaga em uma competição de nível superior, criando uma conexão entre o cenário amador e o alto rendimento.

A programação prevê partidas desde o período da manhã até as finais, com expectativa de reunir público ao longo de todo o fim de semana. A estrutura será montada em área urbana da cidade, com espaço preparado para receber atletas e espectadores.

O avanço do beach tennis no Brasil tem sido observado nos últimos anos. Dados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) indicam crescimento contínuo no número de praticantes e de competições organizadas, especialmente fora dos grandes centros, o que tem contribuído para a interiorização da modalidade.

De acordo com a organização do evento, a iniciativa também busca fortalecer o calendário esportivo regional e ampliar o acesso à prática esportiva, reunindo competição e integração social em um mesmo ambiente. "A realização de torneios voltados ao público amador tem papel relevante no desenvolvimento do beach tennis, especialmente em cidades do interior. Esse tipo de iniciativa amplia o acesso à modalidade, cria oportunidades de evolução técnica e contribui para a formação de novos atletas. Além disso, ao conectar diferentes níveis de competição, é possível fortalecer o ecossistema do esporte e estimular a continuidade dos praticantes dentro do circuito", afirma Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.