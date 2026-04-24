Segunda, 27 de Abril de 2026
8°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Champs Open traz torneio amador de beach tennis a Botucatu

Nos dias 25 e 26 de abril, Botucatu (SP) recebe o Champs Open, torneio de beach tennis para amadores que reúne atletas de diferentes níveis em cate...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
24/04/2026 às 15h28
Champs Open traz torneio amador de beach tennis a Botucatu
João Pedro Paes de Almeida / Champs Open

Botucatu, no interior de São Paulo, recebe, nos dias 25 e 26 de abril, o Champs Open, um torneio de beach tennis voltado ao público amador, reunindo atletas de diferentes níveis técnicos em uma programação distribuída ao longo de dois dias de competição. O evento integra o calendário esportivo local e ocorre em meio ao crescimento da modalidade no interior paulista.

A disputa contará com categorias masculinas e femininas nas classes A, B, C e D, além de jogos em duplas mistas, também organizadas por níveis. O formato busca ampliar a participação e permitir que atletas iniciantes e mais experientes compartilhem o mesmo ambiente competitivo.

Entre os destaques está a premiação em dinheiro na principal categoria, com valores destinados aos melhores colocados, além de reconhecimento nas demais divisões. Outro ponto relevante é a possibilidade de acesso ao circuito profissional: os campeões da categoria principal garantem vaga em uma competição de nível superior, criando uma conexão entre o cenário amador e o alto rendimento.

A programação prevê partidas desde o período da manhã até as finais, com expectativa de reunir público ao longo de todo o fim de semana. A estrutura será montada em área urbana da cidade, com espaço preparado para receber atletas e espectadores.

O avanço do beach tennis no Brasil tem sido observado nos últimos anos. Dados da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) indicam crescimento contínuo no número de praticantes e de competições organizadas, especialmente fora dos grandes centros, o que tem contribuído para a interiorização da modalidade.

De acordo com a organização do evento, a iniciativa também busca fortalecer o calendário esportivo regional e ampliar o acesso à prática esportiva, reunindo competição e integração social em um mesmo ambiente. "A realização de torneios voltados ao público amador tem papel relevante no desenvolvimento do beach tennis, especialmente em cidades do interior. Esse tipo de iniciativa amplia o acesso à modalidade, cria oportunidades de evolução técnica e contribui para a formação de novos atletas. Além disso, ao conectar diferentes níveis de competição, é possível fortalecer o ecossistema do esporte e estimular a continuidade dos praticantes dentro do circuito", afirma Carlinhos Romagnolli, organizador do evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro

Flamengo goleia Atlético-MG por 4 a 0 em Belo Horizonte
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé

Bragantino e Cruzeiro empatam em 2 a 2 no Brasileiro Feminino
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Brasil vence Santos Wheelchair Rugby World Challenge 2026 na Austrália
Esportes Há 12 horas

Queniano se torna primeiro atleta a correr maratona abaixo de 2 horas

Sebastian Sawe vence Maratona de Londres com tempo de 1h59min30s
Esportes Há 13 horas

Brasil vence Grand Prix de atletismo paralímpico de Rabat

Seleção brasileira somou o total de 57 medalhas na competição

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.49 km/h Vento
93% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h58 Nascer do sol
18h07 Pôr do sol
Terça
20°
Quarta
23° 10°
Quinta
26° 11°
Sexta
22° 14°
Sábado
25° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Palmeiras derrota Bragantino para manter liderança no Brasileiro
Esportes Há 9 horas

Fluminense derrota Mixto-MT por 2 a 0 com gols de Keké e Dedé
Geral Há 9 horas

Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Economia Há 10 horas

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas
Esportes Há 10 horas

Seleção de rúgbi em cadeira de rodas conquista torneio internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,98 +0,00%
Euro
R$ 5,84 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 411,002,90 +0,30%
Ibovespa
190,745,02 pts -0.33%
Mega-Sena
Concurso 3000 (25/04/26)
22
23
36
40
52
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7010 (25/04/26)
05
31
32
35
47
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3670 (25/04/26)
01
02
03
05
06
10
11
14
15
17
18
19
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2916 (24/04/26)
03
04
05
06
08
15
17
22
23
24
29
37
40
43
50
62
64
82
87
88
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2949 (24/04/26)
03
08
12
25
35
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias