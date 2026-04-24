Fim do verão impulsiona busca por cuidados com a pele

O fim do verão e a chegada de temperaturas mais amenas no outono marcam uma transição não apenas no guarda-roupa, mas principalmente na rotina de cuidados com a pele. Após meses de exposição solar intensa, cloro e sal, a pele acumula danos que se manifestam em forma de flacidez, manchas e uma desidratação geral que rouba sua luminosidade. Segundo a dermatologista Ritha Capelato (CRM-PR 28191/RQE18890), este é o momento ideal para iniciar protocolos de recuperação.

"Esse também é o momento de aproveitar para tratar aquelas alterações que surgiram ou se intensificaram durante o verão. E, com o surgimento de novas tecnologias, os resultados estão cada vez mais eficazes e naturais e o tempo de recuperação, cada vez mais curto. Nosso foco principal é estimular a pele a se regenerar de dentro para fora, reconstruindo sua estrutura de colágeno e elastina, além de recuperar a hidratação e a qualidade que foram perdidas," explica a Dra. Ritha.

Para uma recuperação completa, a especialista recomenda um protocolo que une o poder de tratamentos em consultório à consistência da rotina de skincare em casa.

O primeiro passo: regeneração da pele

O ponto de partida para recuperar a pele danificada é estimular seus próprios mecanismos de regeneração. Para isso, a Dra. Ritha Capelato explica que os bioestimuladores de colágeno são peças-chave no tratamento. "Eles agem estimulando as células a reconstruírem a estrutura de suporte da pele de dentro para fora. O objetivo não é apenas tratar a flacidez, mas sim regenerar a base da pele, devolvendo a ela sua espessura, firmeza e elasticidade," detalha a dermatologista.

É o caso de Sculptra, o único bioestimulador com ação regenerativa completa. Além de aumentar a espessura dérmica, o produto age regenerando a matriz extracelular estrutura vital que sustenta as células e regula suas funções. Ele ainda estimula a produção de colágeno e elastina da própria pele, deixando-a mais firme, com resultados que podem durar mais de dois anos.

O influenciador Theodoro é adepto do tratamento e conta sua experiência. "Cuidar da pele, para mim, é um investimento na autoconfiança, então eu busquei por um resultado que fosse duradouro e, acima de tudo, bem natural. O que me conquistou no Sculptra foi a sua proposta de regeneração completa da pele," celebra.

O segundo passo: devolvendo o viço e a hidratação da pele

A próxima etapa é focar na hidratação da superfície, muito afetada pelo sol. A Dra. Ritha Capelato explica que os procedimentos com ácido hialurônico injetável, por exemplo, são ideais para essa finalidade.

"O uso de ácido hialurônico injetável, como os skinboosters, é super válido para melhorar a qualidade geral da pele. Esse procedimento atua diretamente na derme, onde a perda de água é mais difícil de corrigir apenas com produtos tópicos, aumentando a capacidade da pele de reter água por mais tempo. O resultado é uma pele mais hidratada, luminosa e com aspecto saudável," conclui a médica.

Restylane é uma das linhas de ácido hialurônico injetável disponíveis no mercado, reconhecida por redefinir contornos e melhorar a qualidade da pele, com naturalidade e personalização. O portfólio conta com Restylane Skinboosters que, além de proporcionar melhora na hidratação, também age melhorando outros aspectos da pele, como: brilho, tom, textura, maciez, linhas finas e rugas, cicatrizes de acne e poros.

O terceiro passo: cuidado diário em casa

Conforme explica a Dra. Ritha, paralelo ao investimento em alta tecnologia no consultório, é importante manter uma rotina de cuidados diários. "Nenhum tratamento atinge seu potencial máximo sem um bom skincare. Além da rotina básica, produtos com tecnologias regenerativas têm ganhado destaque para potencializar os resultados, preparando a pele para os procedimentos e ajudando na manutenção da saúde da barreira cutânea," diz a Dra. Ritha.

A marca de skincare regenerativo Alastin, por exemplo, conta com alguns produtos que apresentam em sua formulação a exclusiva Tecnologia TriHex, uma combinação de peptídeos que ajuda a remover fragmentos de colágeno e elastina danificados, estimulando a regeneração da pele. Estudos já mostram como a associação de Sculptra e Alastin Restorative Skin Complex, por exemplo, favorece resultados estéticos superiores, com melhora em radiância, textura e do dano causado à pele pela exposição cumulativa ao sol, além de conferir maior densidade e firmeza.

A influenciadora Natália Mosca destaca a eficácia da marca. "Com o tempo, entendi que o cuidado com a pele precisa ser contínuo. Na minha rotina de skincare, incluí o Alastin Restorative Skin Complex," conta.

Vale lembrar que Sculptra e Restylane devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E antes de usar qualquer produto, é indicado consultar um dermatologista para garantir a melhor escolha e segurança para a sua pele.