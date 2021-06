Três Passos: Drive-thru para vacinação de professores contra a Covid-19 será nesta quinta-feira,03

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Passos informa que nesta quinta-feira (03/06) feriado de Corpus Christi, haverá o drive-thru para imunização de todos os professores da educação infantil, fundamental, médio e superior, bem como estagiários e quadro de funcionários das escolas, contra a Covid-19. Será necessário levar a declaração preenchida pela escola, carteira de vacinação, CPF e cartão SUS.

O drive-thru será realizado no CIAC/SUS, das 7h30min às 11h30min. É necessário observar os 15 dias de intervalo necessário, caso tenha recebido a vacina contra a influenza.

A SMS reforça que só receberá a dose do imunizante quem apresentar a declaração preenchida pelo educandário. Mais informações podem ser obtidas através do 3522-0444 e 3522-0436.

