Palmeiras bate Jacuipense e encaminha classificação na Copa do Brasil

Verdão triunfa por 3 a 0 e se aproxima das oitavas de final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/04/2026 às 00h41

O Palmeiras encaminhou a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar a Jacuipense pelo placar de 3 a 0, na noite desta quinta-feira (23) no Allianz Parque, em São Paulo.

Desta forma, o Verdão avança na competição mesmo se for derrotado por dois gols de diferença no confronto de volta, que será disputado no Estádio do Café, em Londrina, no dia 13 de maio, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira foi muito superior desde o primeiro toque na bola. E o Palmeiras conseguiu abrir o marcador logo aos nove minutos do primeiro tempo, com o atacante paraguaio Ramón Sosa em cobrança de pênalti.

Aos 36 minutos o trabalho do Verdão foi facilitado após a expulsão do zagueiro JP Talisca, que deu um carrinho forte em Lucas Evangelista. A partir daí os paulistas passaram a criar ainda mais oportunidades, e conseguiram ampliar aos 53 minutos com Felipe Anderson.

Após o intervalo, a equipe de Abel Ferreira precisou de apenas nove minutos para chegar ao terceiro, novamente com Ramón Sosa em cobrança de pênalti. A partir daí o Palmeiras tirou o pé do acelerador e o placar permaneceu sem mais alterações.

Outros resultados:

Operário-PR 0 x 0 Fluminense
Atlético-MG 2 x 1 Ceará
Athletico-PR 0 x 0 Atlético-GO

Esportes Há 5 horas

Tênis: Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup

Confronto em novembro será em solo brasileiro, em local a ser definido

 TCR Brasil e TCR South America
Esportes Há 6 horas

Interlagos prepara maior grid da história do TCR mundial

Interlagos recebe etapa de endurance do TCR South America e TCR Brasil, com mais de 25 carros, duplas de pilotos e participação de competidores de ...
Esportes Há 6 horas

Seleção feminina de futebol recebe EUA para dois amistosos no Brasil

Duelos estão previstos para 6 e 9 de junho, em São Paulo e Fortaleza
Esportes Há 10 horas

Enviado de Trump sugere que Itália substitua Irã na Copa do Mundo

Proposta feita à Fifa, porém, foi rechaçada por autoridades italianas
Esportes Há 1 dia

Fla estreia na Copa do Brasil com triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória

Rádio Nacional transmitiu a partida disputada no Maracanã

Geral Há 50 minutos

Mega-Sena acumulada vai sortear R$ 100 milhões no próximo sábado
Política Há 50 minutos

Lula vai a SP para tirar excesso de pele na cabeça e tratar tendinite
Educação Há 50 minutos

Alunos da USP protestam por melhores condições de moradia e refeições
Economia Há 4 horas

Empresas aéreas terão linha de crédito para enfrentar alta de custos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
