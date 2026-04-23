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Tênis: Brasil pega Canadá por vaga na elite da Billie Jean King Cup

Confronto em novembro será em solo brasileiro, em local a ser definido

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 20h07

A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) sorteou nesta quinta-feira (23) os confrontos que definem os países da fase classificatória (playoff) da próxima edição da Billie Jean King Cup (BJKC), equivalente à Copa do Mundo feminina na modalidade (assim como a Copa Davis no masculino). O Brasil terá pela frente o Canadá.

A previsão é que o confronto ocorra entre os dias 20 e 21 ou 22 e 23 de novembro deste ano, no Brasil. O local será confirmado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

O playoff reúne 14 países. Sete se credenciaram ao se classificarem em grupos regionalizados. Foi o caso do Brasil, que venceu o Zonal I das Américas em Ibagué (Colômbia). Os outros sete participantes foram derrotados na fase classificatória da edição deste ano. O Canadá, por exemplo, perdeu o duelo para o Cazaquistão.

No primeiro dia dos confrontos, serão dois jogos de simples. No segundo, uma partida de duplas e mais duas de simples. Vence o país que levar a melhor em três dos duelos.

No Zonal I das Américas, o Brasil foi representado por Nauhany Silva, Victória Barros, Ana Candiotto e Gabriela Cé. As duas primeiras, de apenas 16 anos, são consideradas as principais revelações do tênis feminino do país. Brasileiras mais bem colocadas nos rankings de simples e duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), respectivamente, Beatriz Haddad Maia e Luísa Stefani desfalcaram a convocação.

“Confrontos de playoff da BJKC, independentemente do adversário, são sempre contra equipes de alto nível. Tínhamos o desejo de jogar no Brasil, onde podemos contar com a atmosfera da torcida, que é sempre especial para o nosso time”, destacou o capitão da equipe brasileira, Luiz Peniza, à comunicação da CBT.

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