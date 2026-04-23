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Governo do Estado inaugura UTI Neonatal e habilita novos serviços de alta complexidade em Rio Negrinho

Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSCO Governo de Santa Catarina deu um passo importante para fortalecer a saúde na região Norte do Estado. Nesta qui...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/04/2026 às 19h52
Governo do Estado inaugura UTI Neonatal e habilita novos serviços de alta complexidade em Rio Negrinho
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / SecomGOVSC

O Governo de Santa Catarina deu um passo importante para fortalecer a saúde na região Norte do Estado. Nesta quinta-feira, 23, o governador Jorginho Mello e o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, inauguraram 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal na Fundação Hospitalar de Rio Negrinho. Na ocasião, também foi assinada a habilitação estadual para procedimentos de alta complexidade em neurocirurgia e  para a linha de cuidados da obesidade e sobrepeso, incluindo a realização de cirurgias bariátricas.

“A Saúde precisa estar ao alcance de todos e em todas as regiões do estado. Não tenho dúvida que trazer novos leitos de UTI e serviços pra Rio Negrinho é avançar na qualidade de vida de quem mora aqui. É evitar deslocamentos, é resolver os problemas de saúde no município e salvar vidas”, destacou o governador.

O Governo do Estado foi responsável pela aquisição dos equipamentos para a UTI, em um valor de R$ 1,5 milhão, sendo que desse total R$ 775 mil foram provenientes de emendas parlamentares estaduais.

Para o funcionamento dos leitos, a Secretaria de Estado da Saúde irá custear integralmente, até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1,2 mil por leito vago e R$ 1,8 mil por leito ocupado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A nova estrutura compreende a adequação física da área assistencial, a instalação de mobiliário específico e a implantação de fluxos seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde. O objetivo é garantir suporte integral ao cuidado neonatal, reduzindo a necessidade de transferências de bebês para outras regiões e aumentando as chances de recuperação. 

“Este é mais um avanço seguindo a diretriz do governador Jorginho Mello de fortalecer a estrutura de saúde em Santa Catarina, com ampliação de leitos e habilitação de novos serviços para garantir atendimento mais perto da população. Hoje, em Rio Negrinho, damos mais um passo importante com a habilitação da neurologia de alta complexidade e do atendimento especializado para obesidade e sobrepeso. O Hospital de Rio Negrinho é um parceiro do Governo do Estado no Programa de Valorização dos Hospitais, e quem ganha com isso é a população do município, do Planalto Norte e de Santa Catarina”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Referência regional

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Com os novos leitos, o hospital de Rio Negrinho amplia sua capacidade instalada. A Fundação Hospitalar já atua de forma estratégica no SUS, realizando cirurgias ortopédicas de alta complexidade, atendimentos de pronto-socorro e exames de diagnóstico por imagem.

Para a diretora da unidade, Gabriela Chapiewsky, a entrega resolve um gargalo histórico da região: “A importância dessa inauguração está no impacto direto na vida das pessoas. Até então, a ausência de leitos locais gerava uma ruptura na assistência: o parto ocorria aqui, mas o tratamento intensivo dependia de deslocamento. Agora, oferecemos atendimento especializado e contínuo, garantindo segurança para as famílias e fortalecendo nossa rede pelo SUS”, explica a diretora.

A inauguração dos 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal foi articulada por meio de recursos do governo do Estado, unidade hospitalar, emenda parlamentar e contrapartida do município local. 

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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