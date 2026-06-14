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Exame descarta Ebola em paciente de Novo Hamburgo internado em Porto Alegre

O exame realizado em um homem de 64 anos deu negativo para Ebola. O resultado da análise realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi comunic...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
14/06/2026 às 00h31
Exame descarta Ebola em paciente de Novo Hamburgo internado em Porto Alegre
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O exame realizado em um homem de 64 anos deu negativo para Ebola. O resultado da análise realizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) foi comunicado ao Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) na noite deste sábado (13/6).

O caso era investigado desde quinta-feira (11/6), quando o paciente com histórico recente de permanência em Uganda, país da África Oriental, foi atendido em uma unidade de saúde de Novo Hamburgo e, posteriormente, transferido para Porto Alegre.

“A adoção imediata dos protocolos de vigilância demonstra a capacidade de resposta do sistema de saúde para situações que exigem investigação de doenças de potencial risco à saúde pública. O monitoramento do caso segue sendo realizado pelas equipes de assistência e vigilância em saúde”, explica a Secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Durante a investigação, foi realizado teste rápido para malária, com resultado positivo para Plasmodium falciparum, sendo iniciado o tratamento específico.

Na sexta-feira (12/6), o paciente havia sido transferido ao Grupo Hospital Conceição, em Porto Alegre. No sábado (13/6), amostras para o exame para a detecção de Ebola foram coletadas e enviadas para a Fiocruz. A operação envolveu técnicos do Cevs e do Ministério da Saúde, e as amostras foram transportadas por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) até o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Texto: Ascom SES

Edição: Secom

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