Governo do Estado entrega 43 equipamentos agrícolas em evento realizado em Chapecó

Foto: Karin Helena/Epagri

O reforço de equipamentos agrícolas chegou para mais 29 municípios. O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) entregou 43 equipamentos, em ato realizado nesta quinta-feira, 23, na Gerência Regional da Epagri em Chapecó. O investimento total é de R$ 4,1 milhões, recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênio com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Os equipamentos entregues incluem carretas agrícolas basculantes, colhedoras de forragens (ensiladeiras de 1 linha), distribuidores de adubo (líquido e seco), além de grades aradoras, plataforma com pistão hidráulico, roçadeiras articuladas e tratores agrícolas de 105 cv, contemplando diferentes demandas do setor agropecuário. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária é responsável pelo processo licitatório e pela aquisição.



Foto: Reprodução/Secom SC

Os municípios beneficiados são: Abelardo Luz, Anchieta, Águas Frias, Arvoredo, Campo Erê, Concórdia, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Entre Rios, Flor do Sertão, Guaraciaba, Guatambú, Ibiam, Ipuaçu, Ipumirim, Irineópolis, Jupiá, Maravilha, Nova Erechim, Otacílio Costa, Ouro, Painel, Passos Maia, Quilombo, São José do Cedro, São Lourenço do Oeste, Xavantina e Xaxim.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort, destaca que essa parceria para viabilizar os equipamentos é fundamental no fortalecimento da agricultura catarinense. “São equipamentos que irão auxiliar no dia a dia do trabalho no campo, com modernização que irá refletir em maior produtividade e melhores condições de trabalho para os nossos agricultores”, destaca.

Foto: Reprodução/Secom SC

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Andréia Cristina Oliveira

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