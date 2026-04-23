Hospital Regional do Oeste amplia atendimento com novos aparelhos de raios-X digital em Chapecó

Fotos: Comunicação/HRO

O Hospital Regional do Oeste (HRO), em Chapecó, passa a contar com duas novas salas de raios-x digital. Os novos aparelhos ampliam a capacidade de atendimento com maior agilidade e segurança na realização dos exames. Desde que o Governo do Estado assumiu a contratualização do hospital, tem sido investido em obras e melhorias na prestação do serviço oferecido à população do Grande Oeste.

“Estamos avançando na modernização do HRO por orientação do governador Jorginho Mello. Por anos o Oeste foi esquecido e não recebeu a atenção que merece e nós estamos mudando essa realidade. Já entregamos a primeira etapa do novo pronto socorro e estamos reformando todo o telhado da unidade, em breve vamos entregar uma nova ressonância magnética”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Atualmente, o HRO realiza cerca de 6,3 mil exames de raios-X por mês. Com os novos equipamentos será possível aumentar em 25% a realização de exames.

“São equipamentos digitais com qualidade de imagem superior aos que temos hoje e com exposição muito menor à radiação”, explica Adriana Bilibio Westphalen, coordenadora do Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento do HRO.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os aparelhos de raios-x digitais oferecem mais agilidade na realização dos exames, maior precisão nas imagens e mais segurança para pacientes e profissionais, além de contribuírem para um fluxo mais eficiente dentro do hospital.

Os novos equipamentos fazem parte da modernização do Centro de Imagem, representando um avanço importante na qualidade do atendimento realizado aos pacientes da região. Os equipamentos foram adquiridos pela Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF), gestora do hospital.

Com informações da Comunicação do HRO

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Gabriela Ressel

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