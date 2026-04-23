Saúde em Obras: em Criciúma, Hospital São José passa por nova revitalização

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

O secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi, acompanhou nesta quarta-feira, 22, o andamento das obras no Hospital São José, em Criciúma. A unidade, contratualizada pelo Governo de Santa Catarina, está com a nova recepção destinada ao atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) em processo de revitalização.

Iniciada em março, a intervenção já atingiu cerca de 15% de execução. O projeto possui investimento de R$ 8,9 milhões do Estado, além de R$ 1,8 milhão de emenda parlamentar federal. O antigo espaço estava em desacordo com as normas de acessibilidade, e, sem elevador, a locomoção de pacientes era realizada por uma rampa, o que comprometia o fluxo diário de pessoas. Com a reestruturação, a entrada será ampliada e reorganizada, garantindo maior fluidez e eficiência no atendimento. O novo projeto também prevê integração direta com diferentes setores, centralizando o acesso que antes era fragmentado, além de contemplar a revitalização completa do prédio.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Esse hospital é fundamental para a nossa rede de atendimento e um grande parceiro. Tivemos um diálogo produtivo, sempre ouvindo quem está na ponta, conforme a determinação do governador Jorginho Mello. Ficamos satisfeitos com o andamento da obra, que segue conforme o cronograma, e temos a certeza de que, com esses avanços, vamos levar ainda mais qualidade à saúde da região Sul”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Durante a agenda, também foi realizada uma reunião técnica com a participação da direção do hospital, do corpo clínico, do presidente do conselho consultivo do HSJosé, Valcir Zanette, e de representantes da Saúde Estadual. O encontro abordou avanços, desafios e oportunidades de ampliação dos serviços, com destaque para a área de ortopedia, que pode fortalecer ainda mais o papel da instituição como referência regional em assistência especializada.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Tivemos a oportunidade de apresentar de perto não só o andamento das obras, que trarão ainda mais qualidade para o atendimento à nossa comunidade, como também mostrar nossos números, nossos diferenciais e tudo o que estamos fazendo para cada vez mais garantir a excelência dos serviços aqui prestados”, afirmou o diretor executivo do Hospital São José, Juliano Petters.

Foto: Reprodução/Secom SC

O Hospital São José é uma entidade filantrópica reconhecida pela atuação em alta complexidade, com foco permanente na qualidade assistencial e na humanização do cuidado. A unidade tem papel estratégico não apenas na região da AMREC, mas em toda a macrorregião Sul de Santa Catarina. Em 2025, foram realizados mais de 260 mil atendimentos na instituição, sendo 82% via SUS.

Com informações da Assessoria de Comunicação do HSJosé

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Victória Lopes

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