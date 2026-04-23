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Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes

Mulheres que estão em fase de gestação podem receber avaliação fisioterapêutica completa e gratuita de assoalho pélvico e função sexual no Centro ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/04/2026 às 14h52
Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes
Foto: Reprodução/Secom SC

Mulheres que estão em fase de gestação podem receber avaliação fisioterapêutica completa e gratuita de assoalho pélvico e função sexual no Centro de Ciências da Saúde e do Esporte (Cefid) , da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), no Bairro Coqueiros, em Florianópolis.

Os atendimentos ocorrem no programa de extensão MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna e são realizados pela fisioterapeuta Betina Zunkowski dentro da pesquisa dela no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFT) , intitulada “Relação entre função muscular de assoalho pélvico e função sexual no período gestacional”.

“O assoalho pélvico é uma rede de músculos que fica na região íntima e tem funções importantes, como a capacidade de segurar o xixi, o cocô e os gases e de ajudar na sustentação do peso que cresce no ventre durante a gestação, e também tem uma participação importante na função sexual”, explica Betina, que está sendo orientada no estudo pela coordenadora do MaternAção, professora  Gesilani Honório .

“Com isso, o objetivo da minha pesquisa de mestrado é observar se existe relação entre a função desses músculos e a função sexual de mulheres no período gestacional. Ao participar da pesquisa, você receberá uma avaliação completa da função muscular do assoalho pélvico e da função sexual, através de eletromiografia, ultrassonografia e questionários validados”, destaca a mestranda.

Para participar dessa pesquisa da Udesc Cefid, é preciso estar em gestação de risco habitual e ter mais de 18 anos. As inscrições podem ser feitas com a fisioterapeuta Betina pelo WhatsApp, no número (48) 99212-2612.

Sobre o MaternAção

O programa MaternAção: Fisioterapia na Saúde Materna é voltado para a reabilitação da saúde materna na gravidez, no parto e no pós-parto, fazendo atendimento fisioterapêutico em mulheres gestantes e puérperas.

Mais informações sobre a iniciativa podem ser obtidas na  página do programa  e no  perfil do Instagram .

Assessoria de Comunicação da Udesc Cefid
Jornalista Rodrigo Brüning Schmitt
E-mail: [email protected]
Telefone/WhatsApp: (48) 3664-8637

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