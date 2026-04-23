Quinta, 23 de Abril de 2026
18°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Semana de Vacinação nas Américas começa no sábado

"Sua decisão faz a diferença - Imunização para Todos é o lema

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 13h42

A partir do próximo sábado (25) até o dia 2 de maio, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) realiza, em países e territórios da região, a 24ª Semana de Vacinação nas Américas.

Sob o lema "Sua decisão faz a diferença. Imunização para todos", a proposta é acelerar a eliminação de mais de 30 doenças transmissíveis até 2030 — das quais 11 são preveníveis por vacinação.

Em entrevista nesta quinta-feira (23), o diretor da Opas, o brasileiro Jarbas Barbosa, lembrou que, desde 2002, a iniciativa possibilitou a aplicação de mais de 1,2 bilhão de doses nas Américas.

“Os avanços são encorajadores, mas insuficientes”, disse, ao destacar que mais de 1,4 milhão de crianças na região não receberam sequer uma dose da vacina contra a difteria, o tétano e a coqueluche, por exemplo, ao longo de 2024.

“Não se trata apenas de números. São vidas, famílias e comunidades inteiras em risco”, completou.

Segundo ele, uma das prioridades mais urgentes da Opas para a região é apoiar os países na identificação de crianças com esquemas vacinais incompletos ou inexistentes, além de auxiliar na adaptação de estratégias que garantam o acesso às doses.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

De acordo com o diretor, ao longo dos próximos dias, 21 países das Américas planejam administrar um total de 90 milhões de doses, incluindo mais de 80 milhões de imunizantes contra a influenza.

Durante o período, segundo ele, também está prevista a atualização da caderneta de vacinação de mais de 7,2 milhões de crianças com esquemas incompletos ou sem nenhuma dose aplicada.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 16 minutos

Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes

Mulheres que estão em fase de gestação podem receber avaliação fisioterapêutica completa e gratuita de assoalho pélvico e função sexual no Centro ...

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Saúde Há 55 minutos

Opas: "Já eliminamos o sarampo das Américas e podemos fazer de novo

Em 2025 foram 14 mil casos confirmados, 32 vezes mais do que em 2024

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 2 horas

SES realiza capacitação sobre síndrome respiratória aguda na pediatria nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove nesta quinta-feira, 23, às 20h, a capacitação sobre “Síndrome Respiratória Aguda na Pediatria: como ...

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Ministério da Saúde alerta para risco de casos de sarampo após Copa

Países que sediam evento enfrentam surtos ativos da doença

 -
IPE Saúde Há 20 horas

IPE Saúde publica lista de inscrições homologadas e avança no credenciamento médico

O IPE Saúde publicou, no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (20/4) , o edital de homologação definitiva das inscrições e a lista preliminar ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 28°
30° Sensação
1.21 km/h Vento
51% Umidade
88% (1.86mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h10 Pôr do sol
Sexta
21° 17°
Sábado
21° 17°
Domingo
18° 17°
Segunda
21° 12°
Terça
20°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Programa de Fisioterapia da Udesc Cefid oferece avaliação de assoalho pélvico para gestantes
Entretenimento Há 21 minutos

Quinto volume encerra saga A Contrapartida em box completo
Agricultura Há 21 minutos

Processo para obtenção da IG para o aipim da terra preta avança em Itajaí com apoio da Epagri
Tecnologia Há 46 minutos

Vime Digital cria sites que atuam como plataformas internas
Justiça Há 46 minutos

STJ manda soltar MC Poze e MC Ryan SP, presos em operação da PF

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,53%
Euro
R$ 5,82 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 409,133,65 -1,60%
Ibovespa
191,542,55 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7007 (22/04/26)
08
22
29
63
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3667 (22/04/26)
01
03
04
05
06
07
09
11
14
15
19
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2915 (22/04/26)
00
01
05
10
18
20
21
33
41
45
48
61
64
66
72
74
75
78
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2948 (22/04/26)
01
06
11
18
27
36
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias