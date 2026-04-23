SES realiza capacitação sobre síndrome respiratória aguda na pediatria nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), promove nesta quinta-feira, 23, às 20h, a capacitação sobre “Síndrome Respiratória Aguda na Pediatria: como reconhecer e agir na emergência”. Profissionais da saúde, acadêmicos e demais interessados terão a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre o manejo de emergências respiratórias em crianças no encontro online.

A capacitação será ministrada pelo médico Marcello Colino Souto Maior, com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube Núcleo de Educação em Urgências (NEU) de Santa Catarina, que integra a SES. A participação não exige inscrição prévia e a certificação será emitida pela Escola de Governo de Santa Catarina (ENA).

A atividade é voltada a profissionais da Rede de Urgência e Emergência (RUE), acadêmicos e interessados no tema, com foco na identificação precoce e nas condutas adequadas frente a quadros respiratórios agudos em pediatria — um dos principais desafios no atendimento pré-hospitalar e hospitalar.

Segundo a coordenadora do NEU, Juliana Guaresi, capacitações como essa são essenciais para qualificar a assistência. “A identificação precoce em pediatria faz toda a diferença no desfecho do paciente, especialmente em situações críticas”, destaca.

Do ponto de vista técnico, a síndrome respiratória aguda em crianças pode evoluir rapidamente, desde quadros obstrutivos até falência ventilatória iminente. A avaliação exige atenção redobrada, devido às particularidades fisiológicas da infância, como maior consumo de oxigênio, menor reserva pulmonar e sinais clínicos muitas vezes inespecíficos.

Reconhecer precocemente sinais como taquipneia, uso de musculatura acessória, gemência, batimento de asas nasais e alterações do nível de consciência é fundamental para evitar descompensações abruptas.

Transmissão ao vivo ACESSE AQUI!

Mais informações:

Gabriela Ressel

Assessoria de Comunicação

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