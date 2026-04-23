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Fla estreia na Copa do Brasil com triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória

Rádio Nacional transmitiu a partida disputada no Maracanã

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
23/04/2026 às 00h41

O Flamengo iniciou sua trajetória na edição 2026 da Copa do Brasil com um triunfo de 2 a 1 sobre o Vitória, na noite desta quarta-feira (22) no estádio do Maracanã. A partida contou com transmissão ao vivo da Rádio Nacional .

Após a vitória diante de sua torcida, o Rubro-Negro da Gávea avança para a próxima fase da Copa do Brasil até mesmo com um empate no confronto de volta, que será disputado apenas no dia 14 de maio, uma quinta-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio do Barradão, em Salvador. Já o Leão precisa de um triunfo na capital baiana para continuar sonhando com as oitavas de final.

O confronto, que colocou frente a frente duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, foi muito movimentado. Apesar de o Flamengo sair em vantagem, logo aos nove minutos do primeiro tempo com um belo gol do volante Evertton Araújo, que acertou um chutaço de fora da área, o Vitória criou muitos problemas para o goleiro Rossi.

E os baianos precisaram de apenas dois minutos para voltar a deixar o marcador igualado. Após Ramon levantar a bola na área, o zagueiro Léo Ortiz cortou parcialmente e a bola sobrou para Erick, que acertou um voleio que morreu no ângulo do gol defendido por Rossi.

Porém, a qualidade técnica da equipe comandada pelo técnico português Leonardo Jardim era muito maior. E ela fez a diferença na etapa final, aos seis minutos. Quando uma boa trama coletiva do ataque do Flamengo terminou na ponta esquerda, de onde Bruno Henrique cruzou na medida para Pedro, que, de cabeça, venceu o goleiro Lucas Arcanjo. Resultado final Flamengo 2, Vitória 1.

Outros resultados:

Bragantino 1 x 1 Mirassol
Goiás 2 x 2 Cruzeiro
Bahia 1 x 3 Remo
Santos 0 x 0 Coritiba
Fortaleza 2 x 1 CRB
Athletic Club 1 x 2 Internacional

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