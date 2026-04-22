IPE Saúde publica lista de inscrições homologadas e avança no credenciamento médico

O IPE Saúde publicou, no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (20/4) , o edital de homologação definitiva das inscrições e a lista preliminar de habilitados para o credenciamento médico do Programa Mais Assistência. Ao todo, 3.342 inscrições foram homologadas, enquanto 990 não foram validadas ou apresentaram pendências nesta etapa.

O resultado dá continuidade ao primeiro ciclo do programa, que havia registrado anteriormente 4.332 inscrições em 6.891 vagas. Segue, assim, dentro do planejamento inicial, que já previa a realização de mais de um ciclo de credenciamento ao longo do ano para o preenchimento das vagas remanescentes.

O número de inscrições homologadas não corresponde diretamente ao número de médicos ou de vagas efetivamente ocupadas. Isso ocorre porque cada inscrição pode contemplar múltiplos profissionais e diferentes combinações de atuação. Um único cadastro pode, por exemplo, reunir diversos médicos vinculados a uma pessoa jurídica ou ainda abranger um profissional que atue em mais de uma especialidade e em até três municípios, ampliando significativamente o alcance do credenciamento.

De acordo com o presidente do IPE Saúde, Paulo dos Santos, o avanço do processo confirma a consistência do modelo adotado. “Estamos seguindo rigorosamente as etapas previstas em edital, com transparência e segurança jurídica. Os números estão dentro do esperado e refletem a adesão qualificada ao programa, que foi estruturado com base em critérios técnicos para atender às necessidades assistenciais em todo o Estado”, afirma.

Santos também reforça que o Programa Mais Assistência foi concebido em ciclos justamente para permitir ajustes e ampliação progressiva da rede. “Desde o início, estabelecemos que o credenciamento ocorreria em etapas. Isso nos permite qualificar a análise, identificar demandas específicas por região e especialidade e, na sequência, abrir novas oportunidades para preenchimento das vagas remanescentes”, explica.

Próximas etapas

Os interessados com inscrições homologadas deverão aguardar a fase de habilitação, quando será necessário preencher informações adicionais e realizar o envio da documentação complementar exigida em edital. Essa etapa ocorrerá entre 12 e 25 de maio, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela banca organizadora, a Legalle Concursos e Soluções Integradas.

Já os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas poderão apresentar recurso a partir desta quarta-feira (22/4) até 28 de abril, inclusive com a possibilidade de envio de documentos pendentes. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site da organizadora.

O resultado definitivo da análise dos recursos será publicado em 11 de maio, conforme o cronograma oficial do primeiro ciclo.

Novo ciclo previsto

O IPE Saúde segue em processo de levantamento das vagas efetivamente atingidas nesta etapa, bem como da localização geográfica de cada uma delas e da especialidade em que se enquadram. As vagas remanescentes serão ofertadas em um segundo ciclo de credenciamento, já previsto desde a concepção do Programa Mais Assistência e com realização estimada para o segundo semestre de 2026.

A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar a rede de atendimento, especialmente em regiões com maior demanda por profissionais, fortalecendo a assistência aos cerca de 830 mil segurados do sistema em todo o Rio Grande do Sul.