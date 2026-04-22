Quarta, 22 de Abril de 2026
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IPE Saúde publica lista de inscrições homologadas e avança no credenciamento médico

O IPE Saúde publicou, no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (20/4) , o edital de homologação definitiva das inscrições e a lista preliminar ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
22/04/2026 às 18h57
IPE Saúde publica lista de inscrições homologadas e avança no credenciamento médico
-

O IPE Saúde publicou, no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (20/4) , o edital de homologação definitiva das inscrições e a lista preliminar de habilitados para o credenciamento médico do Programa Mais Assistência. Ao todo, 3.342 inscrições foram homologadas, enquanto 990 não foram validadas ou apresentaram pendências nesta etapa.

O resultado dá continuidade ao primeiro ciclo do programa, que havia registrado anteriormente 4.332 inscrições em 6.891 vagas. Segue, assim, dentro do planejamento inicial, que já previa a realização de mais de um ciclo de credenciamento ao longo do ano para o preenchimento das vagas remanescentes.

O número de inscrições homologadas não corresponde diretamente ao número de médicos ou de vagas efetivamente ocupadas. Isso ocorre porque cada inscrição pode contemplar múltiplos profissionais e diferentes combinações de atuação. Um único cadastro pode, por exemplo, reunir diversos médicos vinculados a uma pessoa jurídica ou ainda abranger um profissional que atue em mais de uma especialidade e em até três municípios, ampliando significativamente o alcance do credenciamento.

De acordo com o presidente do IPE Saúde, Paulo dos Santos, o avanço do processo confirma a consistência do modelo adotado. “Estamos seguindo rigorosamente as etapas previstas em edital, com transparência e segurança jurídica. Os números estão dentro do esperado e refletem a adesão qualificada ao programa, que foi estruturado com base em critérios técnicos para atender às necessidades assistenciais em todo o Estado”, afirma.

Santos também reforça que o Programa Mais Assistência foi concebido em ciclos justamente para permitir ajustes e ampliação progressiva da rede. “Desde o início, estabelecemos que o credenciamento ocorreria em etapas. Isso nos permite qualificar a análise, identificar demandas específicas por região e especialidade e, na sequência, abrir novas oportunidades para preenchimento das vagas remanescentes”, explica.

Próximas etapas

Os interessados com inscrições homologadas deverão aguardar a fase de habilitação, quando será necessário preencher informações adicionais e realizar o envio da documentação complementar exigida em edital. Essa etapa ocorrerá entre 12 e 25 de maio, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela banca organizadora, a Legalle Concursos e Soluções Integradas.

Já os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas poderão apresentar recurso a partir desta quarta-feira (22/4) até 28 de abril, inclusive com a possibilidade de envio de documentos pendentes. O procedimento deve ser realizado exclusivamente pelo site da organizadora.

O resultado definitivo da análise dos recursos será publicado em 11 de maio, conforme o cronograma oficial do primeiro ciclo.

Novo ciclo previsto

O IPE Saúde segue em processo de levantamento das vagas efetivamente atingidas nesta etapa, bem como da localização geográfica de cada uma delas e da especialidade em que se enquadram. As vagas remanescentes serão ofertadas em um segundo ciclo de credenciamento, já previsto desde a concepção do Programa Mais Assistência e com realização estimada para o segundo semestre de 2026.

A iniciativa tem como objetivo ampliar e qualificar a rede de atendimento, especialmente em regiões com maior demanda por profissionais, fortalecendo a assistência aos cerca de 830 mil segurados do sistema em todo o Rio Grande do Sul.

Texto: Matheus Lopes/Ascom IPE Saúde
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 7 horas

Anvisa aprova Mounjaro para criança e adolescente com diabetes tipo 2

Crianças a partir de 10 anos poderão usar o medicamento

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Secretaria da Saúde reforça importância da vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em gestantes

Foto: Silvana Mateus / Prefeitura de LagesCom a aproximação do frio, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da vacinação de ge...

 (Foto: Freepik)
Saúde Alerta Há 8 horas

Anvisa estabelece novas exigências para suplementos com cúrcuma no Brasil

Regras incluem limite de consumo e avisos obrigatórios sobre riscos à saúde.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 9 horas

Saúde em Obras: Hospital Tereza Ramos passa por revitalização da UTI para qualificar o atendimento em Lages

Fotos: Divulgação Ascom/SESCom investimento do Governo do Estado, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, está passando por revitali...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 9 horas

Anvisa atualiza limites de cúrcuma em suplementos alimentares

Instrução normativa também aprimora rótulos para esclarecer riscos

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 30°
19° Sensação
1.34 km/h Vento
94% Umidade
96% (1.9mm) Chance chuva
06h55 Nascer do sol
18h11 Pôr do sol
Quinta
23° 17°
Sexta
21° 17°
Sábado
22° 16°
Domingo
18° 17°
Segunda
18° 10°
Últimas notícias
Justiça Há 1 hora

STM autoriza coleta de dados sobre trajetória de Bolsonaro no Exército
Justiça Eleitoral Há 1 hora

TRE-RS rejeita ação por suposta fraude à cota de gênero e mantém mandatos do MDB em Tenente Portela
Justiça Há 3 horas

Mendonça pede vista e suspende julgamento contra Eduardo Bolsonaro
Esportes Há 3 horas

Tênis de Mesa: São José dos Campos sediará WTT Star Contender em julho
Política Há 3 horas

CCJ aprova admissibilidade de propostas que acabam com escala 6x1

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,04%
Euro
R$ 5,81 +0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 412,158,75 -0,38%
Ibovespa
192,888,95 pts -1.65%
Mega-Sena
Concurso 2998 (18/04/26)
15
18
28
31
52
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7006 (20/04/26)
33
41
48
55
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3666 (20/04/26)
01
04
06
07
09
12
14
15
16
17
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2914 (20/04/26)
03
09
12
29
38
39
43
48
49
60
63
68
74
78
79
83
85
89
94
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2947 (20/04/26)
05
08
22
24
36
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias