Em Campos Novos, Governo do Estado entrega 50 equipamentos agrícolas para modernizar a produção agrícola catarinense

Fotos: Andreia Oliveira/SAPE

Mais equipamentos para fomentar e modernizar a produção agrícola. Nesta quarta-feira (22), o Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) entregou 50 equipamentos agrícolas, atendendo 32 municípios. O investimento total é de R$ 4,8 milhões, recursos de emendas parlamentares federal e estadual, em convênio com o Governo do Estado e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

O ato de entrega foi realizado em Campos Novos, na Gerência Regional da Epagri. A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária foi responsável pelo processo licitatório e pela aquisição. Os equipamentos entregues incluem tratores de balanças bovinas, carretas agrícolas basculantes, colhedoras de forragens (ensiladeiras de 1 linha e de área total), distribuidores de adubo (líquido e seco), além de enxadas rotativas, grades aradoras, grades niveladoras, roçadeiras para trator e tratores agrícolas de 105 cv, contemplando diferentes demandas do setor agropecuário.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort destaca que essa entrega busca o fortalecimento da agricultura catarinense. “Estamos investindo na modernização do setor, garantindo mais eficiência, produtividade e melhores condições de trabalho para os nossos agricultores. Essa parceria demonstra o compromisso com o desenvolvimento dos municípios e com quem produz no campo”, afirma.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os novos implementos agrícolas chegam a Agrolândia, Agronômica, Anita Garibaldi, Braço do Trombudo, Brunópolis, Calmon, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Correia Pinto, Curitibanos, Erval Velho, Ibiam, Ipira, Irineópolis, Lacerdópolis, Lages, Lebon Régis, Macieira, Major Vieira, Mirim Doce, Monte Carlo, Otacílio Costa, Passos Maia, Peritiba, Presidente Getúlio, Santa Terezinha, São José do Cerrito, Timbó Grande, Urupema, Vargem Bonita, Vitor Meireles e Witmarsum.

O secretário municipal da Agricultura de Correia Pinto, Vilso Rostirolla afirma que quem ganha com esses equipamentos são todos os produtores rurais e a agricultura familiar. “A ensiladeira e a balança bovina vão fazer muita diferença, com mais rendimento e aproveitamento de grãos”, destaca.

A entrega têm como indicações do: senador Jorge Seif, deputadas Federal Ana Paula Lima, Geovania de Sá, deputados Federal Carlos Chiodini, Jorge Goetten, Pedro Uczai, Rafael Pezenti, ex-deputada Carmen Zanotto , ex-deputados Darci de Matos, Rogério Peninha Mendonça e deputados Altair Silva, Neodi Saretta e Padre Pedro Baldissera.

Foto: Reprodução/Secom SC

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Andréia Cristina Oliveira

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