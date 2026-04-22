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Secretaria da Saúde reforça importância da vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em gestantes

Foto: Silvana Mateus / Prefeitura de LagesCom a aproximação do frio, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da vacinação de ge...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/04/2026 às 15h42
Secretaria da Saúde reforça importância da vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em gestantes
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Silvana Mateus / Prefeitura de Lages

Com a aproximação do frio, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da vacinação de gestantes contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A imunização tem como principal objetivo reduzir complicações respiratórias em bebês nos primeiros meses de vida, como bronquiolite e pneumonia — doenças que tendem a aumentar durante o inverno e podem levar a internações.

A vacina contra o VSR é gratuita e está disponível nas unidades da rede pública de saúde em Santa Catarina. A estratégia de imunização das gestantes é considerada uma das formas mais eficazes de proteção dos recém-nascidos, especialmente no período de maior circulação viral.

Segundo o diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), João Augusto Fuck, o frio favorece a disseminação do vírus, o que exige atenção redobrada às medidas de prevenção. “A vacinação é a principal forma de proteção, mas também é importante manter cuidados complementares, como a higienização frequente das mãos, evitar contato com pessoas com sintomas respiratórios e manter os ambientes bem ventilados”, orienta.

Em 2026, a cobertura vacinal entre gestantes contra o VSR em Santa Catarina alcançou 91,13%, conforme dados do Calendário Nacional. O índice demonstra boa adesão à campanha e representa um avanço importante na proteção coletiva, com impacto direto na redução de casos graves da doença em bebês, contribuindo também para a diminuição de internações e da sobrecarga dos serviços de saúde.

A vacinação durante a gestação permite que a mãe produza anticorpos que são transferidos ao bebê ainda no útero, garantindo proteção passiva nos primeiros meses após o nascimento — fase de maior vulnerabilidade às infecções respiratórias. A vacina contra o VSR é indicada para gestantes a partir da 28ª semana de gestação.

A SES reforça que a vacinação contra o VSR é segura, eficaz e fundamental para a prevenção de complicações respiratórias graves em bebês, especialmente durante os meses mais frios do ano.

Mais informações:
Daniela Melo
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram  @saude.sc

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