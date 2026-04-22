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Saúde em Obras: Hospital Tereza Ramos passa por revitalização da UTI para qualificar o atendimento em Lages

Fotos: Divulgação Ascom/SESCom investimento do Governo do Estado, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, está passando por revitali...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/04/2026 às 13h52
Saúde em Obras: Hospital Tereza Ramos passa por revitalização da UTI para qualificar o atendimento em Lages
Foto: Reprodução/Secom SC

Fotos: Divulgação Ascom/SES

Com investimento do Governo do Estado, o Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, está passando por revitalização da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é referência para a população da Serra Catarinense. As melhorias reforçam o compromisso do Estado com a segurança, a qualidade assistencial e a humanização do cuidado.

“Com a orientação do governador Jorginho Mello, estamos promovendo obras e reformas em cerca de 70 hospitais em todas as regiões de Santa Catarina. Esses investimentos visam fortalecer a rede pública, modernizar estruturas, qualificar serviços e garantir mais segurança e dignidade no atendimento à população. Na Serra catarinense, esse trabalho também avança com melhorias importantes que reforçam o compromisso do Estado com uma assistência cada vez mais eficiente, humanizada e resolutiva aos pacientes do SUS”, destaca o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As intervenções contemplam a substituição do piso vinílico, a troca do forro em PVC por sistema de gesso acartonado, a revisão completa das instalações elétricas e hidrossanitárias, além da revitalização das superfícies internas. Essa etapa inclui a remoção da pintura antiga, o tratamento de eventuais manifestações patológicas e a aplicação de nova pintura, garantindo um ambiente mais seguro, moderno e adequado aos rigorosos padrões hospitalares.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Segundo o engenheiro civil do hospital, Fabricio Sens, responsável pelo Setor de Engenharia Hospitalar, as melhorias têm impacto direto na assistência. “As intervenções contribuem para o controle de infecções, aumentam a durabilidade da edificação e reduzem a necessidade de manutenções corretivas, refletindo em mais segurança para pacientes e profissionais”, explica.

A modernização da UTI também assegura maior confiabilidade para os equipamentos assistenciais e melhores condições de trabalho às equipes de saúde, resultando em um atendimento mais eficiente, seguro e de maior qualidade para os pacientes atendidos na unidade.

Mais informações:
Josiane Ribeiro
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no instagram @‌saude.sc

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