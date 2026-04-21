Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro

Com triunfo fora de casa, Palestrinas fecham rodada na vice-liderança

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/04/2026 às 21h31

Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil , o Palmeiras derrotou o Fluminense por 2 a 1, nesta terça-feira (21) no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 7ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

Com o triunfo fora de casa, as Palestrinas fecham a rodada na vice-liderança, com os mesmos 16 pontos do líder Corinthians.

O Fluminense abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo com a zagueira Bruna Cotrim após cobrança de escanteio de Sochor. Mas a vantagem da equipe das Laranjeiras durou apenas até os 25 minutos, quando a centroavante Bia Zaneratto cobrou pênalti com perfeição para igualar.

Na etapa final o Fluminense tentou se segurar na defesa, saindo apenas em contra-ataques. Já o Palmeiras forçou muito em busca da virada, e acabou premiado com a atacante Tainá Maranhão já aos 50 minutos.

Outros resultados:

Bragantino 3 x 1 Mixto-MT
Cruzeiro 1 x 2 Internacional

Esportes Há 4 horas

Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil

Alex Telles marcou o gol da vitória aos 45 minutos da etapa final
Esportes Há 4 horas

Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais

Competição será disputada no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama
Esportes Há 8 horas

Boxe: etapa de Copa do Mundo em Foz do Iguaçu tem recorde de atletas

Pelo 2º ano seguido cidade recebe evento da Federação Internacional
Esportes Há 1 dia

Gabriel Araújo conquista Laureus, maior premiação do esporte mundial

Nadador mineiro foi eleito na categoria melhor atleta com deficiência
Esportes Há 1 dia

Brasil é prata com nova série de 5 bolas em etapa da Copa do Mundo

Conjunto da ginática assegurou segundo pódio seguido em duas semanas

Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Brasileiro feminino: Palmeiras derrota Fluminense no Luso Brasileiro
Esportes Há 3 horas

Botafogo bate Chape em jogo de abertura da 5ª fase da Copa do Brasil
Esportes Há 4 horas

Brasília sedia Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais
Geral Há 5 horas

Seis pessoas da mesma família morrem em acidente na BR-251 em MG
Economia Há 5 horas

Energia solar em Itaipu tem potencial para dobrar capacidade da usina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
